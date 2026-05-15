Une avocate en droit de l’environnement

Un cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son groupe de droit de l’environnement. Qui est-elle?



Marie-Michèle Piquette - source : Cain Lamarre

Me Marie-Michèle Piquette se joint à Cain Lamarre, où elle exerce au sein du groupe de droit de l’environnement.

Sa pratique porte principalement sur des dossiers liés aux ressources naturelles et à l’aménagement du territoire auprès d’une clientèle variée.

Avant d’intégrer la pratique privée, elle a travaillé chez Environnement et Changement climatique Canada, où elle s’est familiarisée avec le droit fédéral de l’environnement, notamment la réglementation applicable en matière d’infractions environnementales.

Elle a notamment travaillé sur des dossiers touchant les nuisances, les carrières et sablières, la Commission de protection du territoire agricole, la gestion des matières résiduelles, les sols contaminés ainsi que les milieux humides et hydriques.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de Université de Sherbrooke, Me Piquette détient également une maîtrise en gestion de l’environnement obtenue en 2021.