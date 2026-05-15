Nominations

Une avocate en droit de l’environnement

Une avocate en droit de l’environnement
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-05-19 08:30:11

Commenter

Un cabinet accueille une nouvelle avocate au sein de son groupe de droit de l’environnement. Qui est-elle?


Marie-Michèle Piquette - source : Cain Lamarre

Me Marie-Michèle Piquette se joint à Cain Lamarre, où elle exerce au sein du groupe de droit de l’environnement.

Sa pratique porte principalement sur des dossiers liés aux ressources naturelles et à l’aménagement du territoire auprès d’une clientèle variée.

Avant d’intégrer la pratique privée, elle a travaillé chez Environnement et Changement climatique Canada, où elle s’est familiarisée avec le droit fédéral de l’environnement, notamment la réglementation applicable en matière d’infractions environnementales.


Elle a notamment travaillé sur des dossiers touchant les nuisances, les carrières et sablières, la Commission de protection du territoire agricole, la gestion des matières résiduelles, les sols contaminés ainsi que les milieux humides et hydriques.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de Université de Sherbrooke, Me Piquette détient également une maîtrise en gestion de l’environnement obtenue en 2021.

Partager cet article:

483
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
La Cour d’appel critique sévèrement un jugement de la Cour supérieure
2.
Décès de deux avocats
3.
D’infirmière à avocate en droit de la santé
4.
Sans mise en demeure, point de résiliation
5.
Onze candidats, six élus : le JBM dévoile son nouveau CA
EMPLOIS

EN VEDETTE