Pourquoi intégrer une clause de résiliation ipso facto dans un bail commercial au Québec?

Focus sur les enjeux stratégiques, les conditions de validité et les risques auxquels sont exposés les propriétaires commerciaux.



Juliette Oger-Chambonnet - source : KRB

Dans le contexte actuel du marché immobilier commercial, les propriétaires et gestionnaires d’actifs doivent pouvoir réagir rapidement lorsqu’un locataire cesse de respecter ses obligations. Retards de paiement, abandon des lieux, défaut d’exploitation ou manquements répétés peuvent rapidement entraîner des pertes financières importantes et compromettre la valeur d’un immeuble.

C’est dans cette optique que la clause de résiliation ipso facto constitue un outil contractuel particulièrement stratégique dans les baux commerciaux au Québec.

Qu’est-ce qu’une clause ipso facto dans un bail commercial?

Une clause ipso facto — aussi appelée « clause résolutoire » — est une disposition contractuelle permettant au locateur de résilier un bail commercial de manière extrajudiciaire, c’est-à-dire sans obtenir au préalable un jugement du tribunal, lorsqu’un événement de défaut spécifiquement prévu au bail survient.

Prévue notamment dans le cadre de l’article 1605 du Code civil du Québec, cette clause peut viser différents types de manquements, notamment : le défaut de paiement du loyer; l’inexécution d’obligations d’exploitation; l’abandon des lieux; des violations substantielles du bail; Concrètement, une clause ipso facto permet au locateur d’accélérer ses recours et de reprendre le contrôle des lieux plus rapidement lorsqu’une relation contractuelle devient intenable.

Une clause essentielle pour les propriétaires et gestionnaires d’immeubles commerciaux

Pour les propriétaires immobiliers, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels et détenteurs de portefeuilles commerciaux, l’intérêt est d’abord stratégique : une telle clause procure un véritable levier contractuel pour agir rapidement, limiter ses dommages et reprendre le contrôle d’un actif immobilier qui doit demeurer exploité et susceptible d’être reloué.

Lorsqu’un locataire est en défaut, la rapidité d’intervention constitue souvent un enjeu critique, car le temps d’inaction peut entraîner : une perte de revenus locatifs; une diminution de la valeur de l’actif; une dégradation de l’occupation commerciale; des impacts sur le financement ou la relocation des espaces.

Une clause de résiliation de plein droit joue ainsi un rôle de levier : elle met le locataire sous pression pour régulariser sa situation, et elle sécurise le scénario de sortie si la relation d’affaires devient intenable. Dans notre pratique, nous constatons que la présence d’une clause claire et opérationnelle influence fréquemment l’issue des négociations en situation de défaut.

Une validité reconnue par les tribunaux québécois

La validité des clauses ipso facto dans les baux commerciaux a été reconnue à plusieurs reprises par les tribunaux québécois. Toutefois, leur application ne constitue pas un droit de résiliation immédiate au moindre manquement du locataire.

Les tribunaux rappellent que la résiliation extrajudiciaire d’un bail commercial constitue un recours exceptionnel et repose sur un défaut réel et suffisamment important, et que ce type de clause s’interprète de manière restrictive : le défaut invoqué doit être réel et sérieux; les conditions prévues au bail doivent être respectées rigoureusement; le locateur doit agir de bonne foi. Il est primordial que les conditions légales et contractuelles soient réunies au moment où le locateur déclare le bail résilié, faute de quoi il s’expose à devoir indemniser le locataire pour une résiliation fautive.

La Cour d’appel souligne en outre que le locateur qui se prévaut d’une résiliation de plein droit sans passer par le juge demeure exposé à un « contrôle judiciaire a posteriori » et peut « payer le prix de son erreur ». Une approche trop agressive ou improvisée peut entraîner des réclamations importantes et fragiliser la validité de la résiliation.

Conditions essentielles pour une clause ipso facto efficace

D’un point de vue pratique, la solidité d’une clause ipso facto tient autant à son libellé qu’à la rigueur avec laquelle elle est appliquée.

Une rédaction précise et adaptée au contexte commercial

La portée d’une clause ipso facto dépend largement de sa rédaction. Une clause efficace doit : identifier clairement les défauts visés; prévoir les délais applicables; éviter les formulations ambiguës; tenir compte des réalités opérationnelles propres à l’immeuble ou au secteur d’activité.

Pour les baux commerciaux d’une certaine complexité — centres commerciaux, immeubles multi-locatifs, actifs industriels ou immeubles de bureaux — une rédaction standardisée est souvent insuffisante.

Une mise en demeure conforme

Avant d’exercer une résiliation extrajudiciaire, le locateur doit généralement transmettre une mise en demeure détaillée permettant au locataire de corriger la situation dans un délai raisonnable. Cette étape est fréquemment examinée par les tribunaux en cas de contestation. Une documentation incomplète ou une procédure mal exécutée peut fragiliser considérablement le recours du locateur.

Une conduite conforme à la bonne foi

Même en présence d’un défaut sérieux, le locateur doit agir avec prudence et cohérence. Les tribunaux analysent notamment : le comportement du locateur; la proportionnalité de la mesure; l’existence possible d’un abus de droit; le respect des obligations du locateur lui-même, notamment l’obligation de procurer la jouissance paisible des lieux.

Pourquoi obtenir un accompagnement juridique avant de résilier un bail commercial?

Dans plusieurs dossiers, l’enjeu principal ne réside pas dans l’existence du défaut, mais dans la manière dont la résiliation est exercée. Une analyse juridique préalable permet notamment : d’évaluer la solidité du recours; de limiter les risques de contestation; de protéger la valeur de l’actif immobilier; de structurer une stratégie de sortie efficace; et de préserver les recours financiers du locateur.

Pour les acteurs du secteur immobilier commercial, la gestion des défauts locatifs nécessite donc une approche à la fois juridique, stratégique et opérationnelle.

Conclusion

Pour un locateur de locaux commerciaux au Québec, la clause de résiliation ipso facto constitue un outil de gestion du risque d’une grande valeur stratégique. Encore faut-il qu’elle soit rédigée avec soin et appliquée avec rigueur et cohérence.

À propos de l’auteure



Juliette Oger-Chambonnet est avocate au sein du groupe Litiges de KRB.

