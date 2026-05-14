Triple acquisition pour Agnico Eagle

Agnico Eagle investit 3,8 milliards de dollars en Finlande. Qui sont les avocats?



Patricia Olasker, Rob Murphy, Marc Pontone, Ghaith Sibai, John Aziz, Matthew Auvinen, Meaghan Kenley, Scott Hyman, Jim Dinning, Chris Anderson,Julie Colden, Ryan Wolfe, Shari Cohen et Jessie Cartoon - source : Davies

La minière Agnico Eagle met la main sur trois entreprises finlandaises pour se développer en Laponie centrale.

L’entreprise canadienne fait ainsi l’acquisition de Rupert Resources, d’Aurion Resources et de Fingold Ventures pour un montant total de 3,8 milliards de dollars.

Dans ces transactions, Agnico Eagle a été conseillé par une équipe du cabinet Davies, dirigée par Patricia Olasker, composée de Rob Murphy, Marc Pontone, Ghaith Sibai, John Aziz, Puneet Aujla, Matthew Auvinen et Meaghan Kenley (fusions et acquisitions de sociétés ouvertes); Scott Hyman (droit bancaire); Jim Dinning (concurrence); Chris Anderson, Julie Colden et Ryan Wolfe (fiscalité); ainsi que Shari Cohen et Jessie Cartoon (emploi).

Jennifer Maxwell, Richard Turner, Liz Litwack-Landsberg, Russell Johnson, Trent Erickson, Nick Morris, Navin Joneja, Robel Sahlu, Anna Abbott, Jonathan Kahn, Sean Boyle, Zackary Goldford, Philipp Knoll, Michael Hale, Wendy Mee, Greg Umbach, Michael Dixon, Paul Stepak et Natacha Ngo - source : Blakes

Rupert Resources a été conseillée par une équipe de Blakes composée deet(valeurs mobilières, fusions-acquisitions);et(concurrence);(emploi);(environnement);et(litige);et(retraites et avantages sociaux);(protection des données);(immobilier);(sanctions); etet(fiscalité).

Deuxième producteur d’or au monde, Agnico Eagle « entend réaliser sa stratégie de longue date de consolidation régionale dans les principaux territoires miniers et renforcer de manière significative l’ampleur, la croissance et la durabilité de sa plateforme en Finlande », décrit l’entreprise.

En Finlande, Agnico Eagle prévoit produire environ 500 000 onces annuellement au cours de la prochaine décennie.

Le principal atout de Rupert Resources est Ikkari, un projet d'exploration et de développement avancé de haute qualité, comprenant 3,5 millions d'onces d'or en réserves minérales probables. Il s'agit de la plus grande mine d'or primaire d’Europe. La mine dispose d'un grand potentiel en cas d'extension en profondeur, mais aussi pour de nouvelles découvertes alentour.

Au Québec, Agnico Eagle exploite la mine d’or Malartic et le complexe minier LaRonde.