Recours collectif contre Équifax et TransUnion

Un consommateur s'est retrouvé avec l'hypothèque d'un homonyme dans son dossier; il passe à l'offensive avec une action collective. Les avocats sont?



Nancy Fortin - source : Klyden

Le cabinet montréalais Klyden Legal dépose un recours collectif contre les géants du crédit Équifax et TransUnion au nom de tous les consommateurs dont le dossier de crédit a contenu des renseignements faux ou inexacts depuis le 5 mai 2023, rapporte le communiqué diffusé ce 11 mai.

Les demandeurs réclament 5 000 dollars en dommages-intérêts et 5 000 dollars en dommages punitifs par membre du groupe, ce qui pourrait représenter des sommes considérables si l'on considère l'ampleur alléguée du problème : près de 79 % des dossiers de crédit contiendraient des erreurs, selon Alain Fortier, président de l'Agence canadienne de crédit, une entreprise spécialisée dans le rétablissement des dossiers de crédit.

Me Nancy Fortin et Me Marie-Philip Simard, avocates chez Klyden Legal, ont saisi la Cour supérieure au nom de deux consommateurs lésés.

Un homonyme, une hypothèque fantôme

L'affaire trouve son origine dans l'expérience de Kevin Villeneuve, l'un des deux représentants du recours. En 2025, il reçoit plusieurs alertes d'Équifax lui signalant qu'une nouvelle hypothèque avait été ajoutée à son dossier de crédit, alors qu'il en possédait déjà une sur sa maison.

Après recherche et enquête, M. Villeneuve a découvert que cette hypothèque appartenait à un autre consommateur portant le même nom, dont les informations s'étaient retrouvées dans son dossier par erreur. Le cauchemar ne faisait que commencer : il a dû « faire preuve de persévérance » pour faire corriger son dossier, « sans aucune assistance des agences de crédit, qui ont continué d'affirmer pendant des mois que l'hypothèque lui appartenait ».

Un problème systémique dénoncé

« Le problème est documenté depuis plusieurs années dans les médias — lorsqu'il y a un problème avec son dossier de crédit, ni Équifax ni TransUnion ne sont là pour vous aider », a déclaré Me Marie-Philip Simard. « Le consommateur devient aux prises à régler le problème par lui-même, souvent en parlant avec plusieurs représentants des agences de crédit, sans résultat. »

L'Agence canadienne de crédit, qui a contribué au dossier, dénonce un système qui « place la responsabilité sur les mauvaises épaules ». « C'est fou, il faut que je les menace pour faire bouger les choses », a affirmé son président Alain Fortier, décrivant les obstacles auxquels les consommateurs font face lorsqu'ils tentent de faire corriger leurs dossiers.

Un bassin potentiellement immense

L'action collective vise tous les consommateurs dont les renseignements personnels dans leur dossier de crédit auprès d'Équifax ou de TransUnion se sont avérés faux ou inexacts à un moment ou à un autre depuis le 5 mai 2023. Si le taux d'erreur de 79 % avancé par l'Agence canadienne de crédit s'avère fondé, le nombre de membres potentiels du groupe pourrait être considérable.

Le cabinet Klyden Legal, spécialisé en recours collectif et en droit corporatif, encourage toutes les personnes ayant communiqué avec Équifax ou TransUnion relativement à un problème dans leur dossier de crédit à s'inscrire au recours via son site web.