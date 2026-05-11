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Infractions pédosexuelles : nouvelles accusations contre un avocat de Montréal

Infractions pédosexuelles : nouvelles accusations contre un avocat de Montréal
Élisabeth Fleury

Élisabeth Fleury

2026-05-11 15:00:15

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L’avocat qui a déjà défendu le SPVM est accusé de crimes pédosexuels commis à Montréal et à l’étranger sur une période de cinq ans.


Daniel Rochefort - source : Rochefort & Associés

De nouvelles accusations ont été déposées lundi contre l’avocat Daniel Rochefort, arrêté jeudi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le même corps policier qu’il a déjà défendu dans des causes civiles.

Me Rochefort était déjà accusé d’avoir produit du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, d’après les informations d’abord rapportées par La Presse. Selon le premier acte d’accusation déposé contre lui, les faits reprochés seraient survenus entre le 1er et le 7 mai. L’avocat de 72 ans aurait communiqué avec une adolescente de 12 ans, qui était en réalité une enquêtrice du SPVM, afin de l’inciter à commettre des gestes de nature sexuelle.

Lors de sa comparution par visioconférence au palais de justice de Montréal, vendredi après-midi, la procureure de la Couronne, Me Marissa Maria Kazadellis, s’était opposée à sa remise en liberté, précisant que d’autres accusations seraient déposées sous peu.

Selon La Presse, l’accusé serait apparu confus durant l’audience. « On s’objecte à ma remise en liberté si je comprends bien ? » aurait-il demandé. Me Rochefort aurait exprimé son désarroi face au renvoi de son dossier à ce lundi, affirmant qu’il devait plaider un « dossier énorme » à Joliette ce jour-là.


Me Rochefort fait désormais face à sept nouvelles accusations. Selon la dénonciation consultée par le Journal de Montréal, ces crimes auraient été commis à Montréal et à l’étranger entre 2007 et 2012. L’avocat civiliste est accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune fille mineure qui aurait été âgée de moins de 16 ans pendant cette période. Il est également visé par plusieurs chefs de contacts sexuels, selon le quotidien montréalais.

Membre du Barreau depuis 1979, Me Daniel Rochefort est connu pour avoir représenté plusieurs policiers du SPVM dans des dossiers civils en droit du travail, notamment l’ex-directeur Philippe Pichet, ainsi que l’ex-numéro 2 de l’Unité permanente anticorruption, Marcel Forget.

Après avoir exercé au sein de grands cabinets, l’avocat a fondé Rochefort et Associés en 1996. Son expertise est reconnue en droit du travail, en droit administratif, en litige et en droit commercial.

Me Rochefort est également entrepreneur, enseignant et conférencier, avec des participations dans diverses sociétés privées au Canada, en Europe et au Moyen-Orient, mentionnait-on sur son site internet, qui n’était plus accessible lundi après-midi.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, l'avocat s’impliquait dans l’administration de concours internationaux comme Mister & Miss Teenager Universe.

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« Daniel Rochefort, philanthrope, avocat international et propriétaire du cabinet d'avocats boutique Rochefort et Associés, il jouit d'une excellente réputation à Montréal, au Québec (Canada). Son expérience au sein de l'organisation Miss Universe aidera les adolescents à grandir et à réaliser leur passion, notamment en ce qui concerne la compréhension des droits et du droit », mentionne-t-on dans la légende d’une publication Instagram de Mister Teenager Universe publiée en juillet 2023.



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