Décès de trois avocats retraités

Trois avocats retraités sont décédés. Qui étaient-ils?

Denise Boivin Le Forestier - source : Jardins Funéraires

Denise Boivin Le Forestier s’est éteinte à l’âge de 79 ans.

Elle a été la première avocate au contentieux du ministère du Revenu à Québec.

Me Boivin Le Forestier a pratiqué comme avocate chez Phillips & Vineberg à Paris. Elle a été la présidente de l’Association des femmes canadiennes à Paris.

L’ex-avocate était passionnée de voyages, de jardins, de musique classique et de natation.

Denise Boivin Le Forestier laisse dans le deuil son époux Bruno Le Forestier.

Antoni Dandonneau - source : SC Mont Royal

Antoni Dandonneau est décédé dans sa 83e année.

Me Antoni Dandonneau a pratiqué pour l’Office de la langue française OLF). Il a aussi été le chef du service de conseil juridique à la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ).

Antoni Dandonneau laisse dans le deuil son épouse Louise Raymond-Dandonneau et ses deux enfants.

















Mario Goulet s’est éteint à l’âge de 67 ans.

Mario Goulet - source : Charron Lamoureux

L’avocat a exercé en pratique privée à Sherbrooke à partir de 1992. Me Goulet était spécialisé en droit du travail et de la santé, ainsi qu'en droit civil.

« Il était un avocat respecté, apprécié et reconnu pour son professionnalisme et ses qualités humaines », écrit l’avocat François M.Verret sur la page de l'avis de décès.

Mario Goulet laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Bédard.