Nouvelles

Décès de trois avocats retraités

Décès de trois avocats retraités
Didier Bert

Didier Bert

2026-06-04 13:15:31

Commenter

Trois avocats retraités sont décédés. Qui étaient-ils?

Denise Boivin Le Forestier - source : Jardins Funéraires

Denise Boivin Le Forestier s’est éteinte à l’âge de 79 ans.

Elle a été la première avocate au contentieux du ministère du Revenu à Québec.

Me Boivin Le Forestier a pratiqué comme avocate chez Phillips & Vineberg à Paris. Elle a été la présidente de l’Association des femmes canadiennes à Paris.

L’ex-avocate était passionnée de voyages, de jardins, de musique classique et de natation.

Denise Boivin Le Forestier laisse dans le deuil son époux Bruno Le Forestier.

Antoni Dandonneau - source : SC Mont Royal
Antoni Dandonneau est décédé dans sa 83e année.

Me Antoni Dandonneau a pratiqué pour l’Office de la langue française OLF). Il a aussi été le chef du service de conseil juridique à la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ).

Antoni Dandonneau laisse dans le deuil son épouse Louise Raymond-Dandonneau et ses deux enfants.






Mario Goulet s’est éteint à l’âge de 67 ans.

Mario Goulet - source : Charron Lamoureux

L’avocat a exercé en pratique privée à Sherbrooke à partir de 1992. Me Goulet était spécialisé en droit du travail et de la santé, ainsi qu'en droit civil.

« Il était un avocat respecté, apprécié et reconnu pour son professionnalisme et ses qualités humaines », écrit l’avocat François M.Verret sur la page de l'avis de décès.

Mario Goulet laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Bédard.

Partager cet article:

1321
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Stikeman triomphe!
2.
Décès de trois avocats retraités
3.
Daniel Rochefort renonce à se battre pour son titre d'avocat
4.
Une juge retraitée s’explique devant le Conseil de la magistrature
5.
Un cabinet investit 500 millions $US
EMPLOIS

EN VEDETTE