Congrès, panels et formations : tour d'horizon des cabinets

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on passe en revue les dernières actualités…

Cain Lamarre

Jean-Sébastien Tremblay Mimeault et Stéphane Lamarre ont participé au panel intitulé « L’impact d’un accident: réflexion théorique et réalité pratique » à titre d’experts invités lors du congrès annuel de la Fédération des transporteurs par autobus, dont Cain Lamarre était partenaire.

RSS

À nouveau cette année, le cabinet RSS a présenté ses formations annuelles en droit des assurances.

Gowling WLG

L’associé Denis V. Keseris du cabinet Gowling WLG, fait partie des experts en propriété intellectuelle qui participeront au prochain programme d’ateliers sur la gestion de la PI pour les PME canadiennes en IA, une initiative menée par SCALE AI - Grappe d'IA du Canada avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et de l’Office canadien de la propriété intellectuelle.

TCJ

TCJ a participé au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), un événement incontournable qui rassemble les acteurs du milieu municipal afin d'échanger sur les enjeux qui façonnent les collectivités d'aujourd'hui et de demain.

Stein Monast

Le cabinet a souligné sa participation à la première édition de la journée stratégique Femmes en droit, proposée par OpenForumOuvert grâce à la participation de son associée Victoria L.-Brown.

Cette dernière y sera prochainement conférencière sur le thème « L'avocate au cœur des dossiers sensibles et litigieux ».