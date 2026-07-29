Action collective contre Canadian Tire

Une demande d’action collective a été déposée contre le géant du commerce de détail Canadian Tire. Pourquoi?

Une demande d'action collective a été déposée contre Canadian Tire au nom de toutes les personnes dont les renseignements personnels ont été touchés à la suite d'une importante fuite de données survenue en 2025.

Le dossier est piloté conjointement par les cabinets d'avocats KND Complex Litigation de Toronto et Hammerco Lawyers LLP de Vancouver.

Les faits remontent à octobre 2025, moment où Canadian Tire a révélé une intrusion majeure dans sa base de données de commerce électronique. Selon l’entreprise, plus de 40 millions de dossiers clients auraient été compromis. Les renseignements touchés comprendraient des données personnelles comme le nom, l'adresse, l'adresse courriel et l'année de naissance, ainsi que des mots de passe chiffrés et, dans certains cas, des informations partielles de cartes de crédit et des dates de naissance complètes. Ces dossiers auraient par la suite été mis en vente sur le Dark Web.

Le recours reproche de graves manquements au détaillant. La poursuite allègue que malgré ses antécédents d'atteintes à la sécurité des données clients, Canadian Tire n'a pas mis en place les mesures requises pour corriger les failles connues ou prévisibles et protéger sa clientèle. L'action soutient également que la société a omis de communiquer adéquatement sur les causes, l'étendue et les répercussions de la fuite, ainsi que sur les mesures préventives adoptées depuis l'incident.

Au-delà de l'indemnisation réclamée pour les clients touchés, la démarche judiciaire engagée par les deux cabinets vise à établir les faits entourant la violation de données. Elle cherche aussi à promouvoir la responsabilité des entreprises et à rehausser les pratiques de gouvernance des données dans l'ensemble du secteur du commerce de détail canadien, qui détient des renseignements personnels hautement sensibles.