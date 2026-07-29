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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 juillet

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 juillet

L'équipe Droit-Inc

2026-07-29 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.


Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Technicien.ne juridiqueMarceau & Boudreau Avocats, Blainville (Présentiel)

Offres en vedette

  1. Conseiller.ère juridique - droit du travail et de l’emploi (5+ ans d’expérience)Haney Recrutement Juridique, Longueuil, Québec (Hybride)
  2. Syndic adjoint / Syndique adjointeBarreau du Québec, Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Avocat.e en droit des affaires – 1 à 5 ans d’expérienceClot Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère juridique, Réseau régional (Montréal ou Québec)Investissement Québec, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e plaidant en droit du travail | Sphère syndicaleGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  4. Adjoint.e administratif.vePrdsa Avocats, Montréal (Télétravail)
  5. Médiateur.trice familialSt-amour Chalut, Avocats Inc., Terrebonne
  6. Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  7. Adjoint.e juridique en litige droit des assurances - salaire jusqu'à 65 000 $ par annéeUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  8. Conseiller.ère juridique – Recherche scientifiqueGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  9. Associé ou associée, Financement corporatifFinancement Agricole Canada, Québec (Hybride)
  10. Avocat.e en droit immobilier commercialRecrutement Life After Law, Ottawa
  11. Conseiller(ère) juridique, Construction | Corporate Counsel – ConstructionRio Tinto, Montréal (Hybride)
  12. Conseiller(ère) juridique – Approvisionnement et Projets | Corporate Counsel –Procurement and ProjectsRio Tinto, Montréal (Hybride)
  13. Avocat.e, régime de retraite - PrésentielZSA, Québec (Présentiel)
  14. Avocat.e – LitigeRecrutement Life After Law, Montréal (Télétravail)
  15. Conseiller(ère) juridique recouvrementPromutuel Assurance, Québec (Hybride)
  16. Avocat(e) juniorPromutuel Assurance, Longueuil (Hybride)
  17. AVOCAT(E) EN DROIT DE LA JEUNESSE - REMPLACEMENT À TEMPS COMPLETSanté Québec Lanaudière, Joliette (Hybride)
  18. Avocat.e, droit immobilier transactionnel - PrésentielZSA, Québec (Présentiel)
  19. Conseiller.ère juridique principal.eRecrutement Life After Law, Montréal
  20. Avocat.e Junior en protection de la jeunesse en milieu autochtone (Nunavik)Coupal Chauvelot S.A., Montréal (Hybride)
  21. Conseiller.ère juridique / Legal CounselHitachi Energy Canada Inc., Montréal (Hybride)
  22. Conseillier.ère juridique principal.eIntelcom | Dragonfly, Montréal (Présentiel)
  23. Avocat(e) - Litige civil et commercial (3 ans d'expérience)Tassé Bertrand Barabé Avocats inc., Sherbrooke (Présentiel)
  24. Technicienne ou technicien juridiqueVille de Shawinigan, Shawinigan (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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