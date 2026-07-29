Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 29 juillet
L'équipe Droit-Inc
2026-07-29 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Technicien.ne juridique – Marceau & Boudreau Avocats, Blainville (Présentiel)
Offres en vedette
- Conseiller.ère juridique - droit du travail et de l’emploi (5+ ans d’expérience) – Haney Recrutement Juridique, Longueuil, Québec (Hybride)
- Syndic adjoint / Syndique adjointe – Barreau du Québec, Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Avocat.e en droit des affaires – 1 à 5 ans d’expérience – Clot Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique, Réseau régional (Montréal ou Québec) – Investissement Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e plaidant en droit du travail | Sphère syndicale – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve – Prdsa Avocats, Montréal (Télétravail)
- Médiateur.trice familial – St-amour Chalut, Avocats Inc., Terrebonne
- Adjoint.e juridique intermédiaire ou sénior.e - Droit de la famille - salaire jusqu'à 75 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique en litige droit des assurances - salaire jusqu'à 65 000 $ par année – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Recherche scientifique – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Associé ou associée, Financement corporatif – Financement Agricole Canada, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit immobilier commercial – Recrutement Life After Law, Ottawa
- Conseiller(ère) juridique, Construction | Corporate Counsel – Construction – Rio Tinto, Montréal (Hybride)
- Conseiller(ère) juridique – Approvisionnement et Projets | Corporate Counsel –Procurement and Projects – Rio Tinto, Montréal (Hybride)
- Avocat.e, régime de retraite - Présentiel – ZSA, Québec (Présentiel)
- Avocat.e – Litige – Recrutement Life After Law, Montréal (Télétravail)
- Conseiller(ère) juridique recouvrement – Promutuel Assurance, Québec (Hybride)
- Avocat(e) junior – Promutuel Assurance, Longueuil (Hybride)
- AVOCAT(E) EN DROIT DE LA JEUNESSE - REMPLACEMENT À TEMPS COMPLET – Santé Québec Lanaudière, Joliette (Hybride)
- Avocat.e, droit immobilier transactionnel - Présentiel – ZSA, Québec (Présentiel)
- Conseiller.ère juridique principal.e – Recrutement Life After Law, Montréal
- Avocat.e Junior en protection de la jeunesse en milieu autochtone (Nunavik) – Coupal Chauvelot S.A., Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique / Legal Counsel – Hitachi Energy Canada Inc., Montréal (Hybride)
- Conseillier.ère juridique principal.e – Intelcom | Dragonfly, Montréal (Présentiel)
- Avocat(e) - Litige civil et commercial (3 ans d'expérience) – Tassé Bertrand Barabé Avocats inc., Sherbrooke (Présentiel)
- Technicienne ou technicien juridique – Ville de Shawinigan, Shawinigan (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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