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Décès de trois avocats

Décès de trois avocats
Didier Bert

Didier Bert

2026-08-18 13:15:23

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Trois avocats sont décédés. Qui étaient-ils?

Jacques Alie - source : CF Grand Montréal

Jacques Alie s’est éteint à l’âge de 80 ans.

L’avocat a consacré sa carrière à l’aide juridique.

Sur la page de l’avis de décès, Me Pierre Bellavance salue le défunt: « Maître Alie était un chic type, un avocat respectueux et respecté de tous, avec qui c’était un plaisir de jaser, de plaider en cour et de négocier des ententes hors-cour. »

Catherine Dextras écrit: « J’ai connu et apprécié Jacques lorsque j’ai travaillé à l’aide juridique de Brossard. C’était un homme bon, sympathique et agréable à côtoyer. »

Pour sa part, Denis Héroux témoigne: « Je suis un confrère de promotion en droit mais aussi un voisin d’enfance (j’habitais la 6ième avenue à Drummondville). Nous sommes entrées ensemble en éléments latins. Je suis content d’apprendre qu’il a eu une belle carrière à l’aide juridique. »

Jacques Alie laisse dans le deuil son épouse Lise Demers, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants.


David Campbell - source : Gazette
David Bearce Campbell s’est éteint à l’âge de 88 ans.

Diplômé de la faculté de droit de l'Université McGill, l'avocat a commencé sa carrière juridique dans la région de Montréal, avant de déménager en Estrie.

Avec ses associés, il fonde le cabinet Hackett Campbell Bouchard à Sherbrooke, dans les années 1960.

Le cabinet était spécialisé en litige civil et commercial, ainsi qu'en droit immobilier et de la construction.

En 2024, Hackett Campbell Bouchard a été acquis par la firme Dunton Rainville.

David Campbell laisse dans le deuil son épouse Elizabeth Fee et ses trois enfants.



Kevin Reynolds s’est éteint à l’âge de 98 ans.

Kevin Reynolds - source : Gazette

L'avocat montréalais a obtenu son diplôme de droit à l'Université McGill, avant d'effectuer sa carrière juridique chez Montréal Trust.

Athlète accompli, Kevin Reynolds s'est distingué comme défenseur au hockey: il a été repêché par les Blackhawks de Chicago.

Kevin Reynolds laisse dans le deuil ses quatre enfants, ses 11 petits-enfants et ses 11 arrières-petits-enfants.

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