Un plaideur chez Miller Thomson

Après quatre ans en droit municipal chez un concurrent, un avocat de 15 ans de Barreau rejoint le groupe Environnement du cabinet national. Qui est-il?



Pierre François McNicolls - source : Miller Thomson

Miller Thomson annonce l'arrivée de Me Pierre François McNicolls à titre d'avocat-conseil à son bureau de Montréal. Il se joint au groupe national Environnement du cabinet.

Me McNicolls quitte Bélanger Sauvé, où il pratiquait au sein du groupe Droit municipal et administratif depuis le 15 août 2022, soit un peu plus de quatre ans.

Sa pratique porte principalement sur le droit de l'environnement, le litige, l'expropriation et le droit public et municipal. Il conseille et représente des entreprises, des municipalités, des propriétaires et des institutions publiques dans des dossiers de conformité réglementaire, de terrains contaminés, de milieux humides et de recours urgents devant les tribunaux, notamment les injonctions et les demandes de sursis.

« Nous sommes heureux d'accueillir Pierre François au sein de notre équipe », affirme Me Claudia Desjardins Bélisle, associée directrice du bureau de Montréal. « Son arrivée vient renforcer notre offre de services et nous permettra de mieux répondre aux besoins évolutifs des clients de ce secteur. »

Il s'agit de la deuxième annonce d'embauche du bureau montréalais en une semaine : le cabinet vient d'accueillir deux avocats au bureau de l'avocate générale.

Admis au Barreau du Québec en 2011, Me McNicolls a fait ses armes dans plusieurs cabinets montréalais de taille modeste : Kalman Samuels, Mercadante Di Pace et Pinsky, Zelman, Segal, Santillo, avant de passer cinq ans chez LJT Avocats. En 2021, Droit-inc rapportait son arrivée chez Spiegel Sohmer, dans le cadre d'une vague de six embauches simultanées. Il y sera resté environ un an avant de rejoindre Bélanger Sauvé.

Il est titulaire d'un baccalauréat en droit (2009) et d'un Juris Doctor en common law nord-américaine (2013) de l'Université de Montréal.