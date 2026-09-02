Deux avocats chez Miller Thomson

Le cabinet accueille deux nouveaux avocats. De qui s’agit-il?



Solène Ousmoï et Charles Duech - source : Miller Thomson

Le cabinet Miller Thomson vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux avocats : Mes Solène Ousmoï et Charles Duech.

Me Solène Ousmoï se joint au bureau de l’avocate générale. Elle travaillait auparavant au sein de l’étude de Me Caroline Chalut. Dans ses nouvelles fonctions, elle intervient notamment dans des dossiers liés à la gestion des conflits d’intérêts et fournit des conseils juridiques à l’interne.

Elle contribue également aux objectifs organisationnels en matière de conformité déontologique.

Admise au Barreau du Québec en 2024, Me Ousmoï est diplômée en droit de l’Université de Montréal.

Me Charles Duech rejoint lui aussi l'équipe du bureau de l'avocate générale. Il contribue à la gestion des risques et fournit des conseils juridiques à l’interne, notamment en matière de vie privée, de cybersécurité et de gouvernance.

Il travaillait auparavant chez GDI Services aux immeubles.

Me Duech a été admis au Barreau du Québec en 2022 et au Barreau de Paris en 2024. Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.