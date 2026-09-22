Décès d’un avocat et arbitre

Un avocat est décédé à l’issue d’un parcours peu commun. Qui était-il?



Bernard Giroux - source : MonArbitre

Me Bernard Giroux s’est éteint dans sa 77e année, des suites d’un cancer.

Orphelin dès l’âge de quatre ans, Bernard Giroux suit des études classiques comme pensionnaire au Collège Bourget de Rigaud.

Le futur avocat se fait déjà remarquer par des qualités qui contribueront plus tard à son parcours professionnel. « Revendicateur et négociateur dans l’âme, ce jeune pré-adolescent réussit, entre autres, à faire doubler le « salaire » des enfants de chœur, de 10 à 20 cents par messe, et ce, en fomentant une grève des servants de messe », relate la famille dans l’avis de décès.

Le Collège Bourget finit par le renvoyer après sa sixième année, au terme d’études durant lesquelles Bernard Giroux aura démontré à la fois ses qualités au travail et son caractère rebelle.

Au début de sa carrière professionnelle, celui qui n’est pas encore avocat participe à la création de syndicats d’employés dans des PME.

Bernard Giroux rejoint ensuite la CSN comme représentant syndical. Son premier mentor est Marcel Pépin, qui a été le président de la centrale syndicale de 1965 à 1976.

Bernard Giroux travaille comme gestionnaire de ressources humaines dans de grandes entreprises comme Minoteries Ogilvie, une filiale du conglomérat John Labatt. Guy St-Pierre, le président de l’entreprise, devient un nouveau mentor pour lui.

Bernard Giroux poursuit sa carrière chez SNC Technologies industrielles, puis chez Crown Cork & Seal. Au sein de ces organisations, il développe son expertise dans la négociation de conventions collectives.

Parallèlement à ces postes, Bernard Giroux poursuit des études en administration et en droit à l’UQAM… alors qu’il est aussi chargé de cours en relations du travail dans l’université montréalaise.

Il obtient une maîtrise en droit social et du travail, Droit du travail et administration des ressources humaines.

Me Bernard Giroux est admis au Barreau en 1995, à l’âge de 46 ans. Après quelques expériences en cabinets, l’avocat et son associé Me Richard Legault fondent leur propre cabinet en droit du travail, L&G Avocats, en 2001.

En 2014, Me Giroux devient médiateur civil. Il a été nommé arbitre par le ministère Tu travail du Québec, et accrédité comme arbitre en relations de travail pour des entreprises de compétence fédérale.

L’avocat aura été inscrit au Barreau jusqu’à son dernier jour. Il a achevé son dernier mandat au mois de mai.

Passionné de vins, Bernard Giroux était membre actif de plusieurs confréries bachiques au Québec, en France et en Suisse. Il était aussi instructeur de ski et arbitre officiel de baseball.

Bernard Giroux laisse dans le deuil son épouse Rachel Didier, ses deux fils et ses quatre petits-enfants.