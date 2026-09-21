Une avocate assermentée

Une avocate récemment assermentée rejoint un grand cabinet. Qui est-elle?



Marie Létourneau - source : Fasken

Me Marie Létourneau est désormais avocate au sein du groupe Financement et opérations bancaires de Fasken, au bureau de Montréal.

Elle s’est jointe au cabinet en mai 2023 à titre d’étudiante avant de poursuivre son parcours au sein de l’équipe.

Par ailleurs, durant ses études en droit, elle a effectué un stage d’un an auprès de trois juges de la Cour supérieure. Cette expérience lui a permis d’approfondir sa compréhension du système judiciaire et de renforcer ses compétences en analyse juridique.

En parallèle de sa pratique, Marie Létourneau se distingue également par son engagement communautaire, notamment à titre de responsable de groupe et d’animatrice auprès des Scouts du Montréal.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, obtenu avec distinction. Me Létourneau a également obtenu un baccalauréat en études internationales, avec une spécialisation en droit et gouvernance.