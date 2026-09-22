Action collective contre WestJet

WestJet annule un vol vers la Jamaïque. Une action collective atterrit à la Cour supérieure. Qui est l’avocat?

Une demande d'autorisation d'une action collective vise la compagnie WestJet et sa filiale Vacances Sunwing, pour avoir annulé un vol en raison d’un conflit de travail du personnel de cabine.

Le demandeur est identifié sous le nom de Gauthier. Ce résident de Ste-Sophie est représenté par Me R. Gauld Joseph.

À la fin du mois de mai 2026, Gautier achète un forfait pour lui-même, sa conjointe et leurs deux enfants, auprès de Vacances Sunwing pour un séjour tout inclus à l’hôtel Riu Ocho Rios, en Jamaïque. Le forfait inclut un vol aller-retour entre Montréal et Montego Bay les 26 juillet et 2 août.

Le 26 juillet, le vol se déroule comme prévu. Jusqu’au 1er août, Sunwing confirme à plusieurs reprises que le vol retour du 2 août est maintenu, bien que plusieurs vols ont déjà été annulés en raison d'un conflit de travail des agents de bord.

Mais le 1er août à 17h 30, une fois l'enregistrement effectué, le vol retour est annulé.

Les 2 et 3 août, le demandeur se présente à plusieurs reprises auprès du représentant sur place, NexusTours, sans obtenir d'informations sur le vol retour.

Le 4 août, WestJet propose un réacheminement le 9 août pour les enfants, et un itinéraire d’une durée de 25h46, dont une escale de 12h à New York, pour le demandeur et sa conjointe.

Le demandeur juge cet itinéraire « manifestement déraisonnable », en plus de séparer les parents et les enfants, dont un est affecté d’une condition de santé nécessitant notamment un suivi en pédopsychiatrie.

Alors qu'ils sont bloqués en Jamaïque, le demandeur et sa conjointe éprouvent d’importantes difficultés à conserver leur chambre d’hôtel.

Toujours le 4 août, le demandeur se résout à acheter des billets auprès de la compagnie aérienne Delta, faute de mieux, au prix de 1 925 $.

Ces billets ne seront pas utilisés car, finalement, toute la famille parvient à rentrer ensemble le 9 août sur un vol de la compagnie WestJet, celui sur lequel il était prévu que les enfants rentrent à Montréal. Les deux parents doivent cependant débourser 1 327,18 $ pour payer leurs billets de retour sur ce vol.

À cette occasion, le demandeur constate que l'avion ne contient que 71 passagers sur 174 places disponibles, alors que d'autres passagers n'ont toujours pas eu de propositions de réacheminement.

Gréve prévisible

Le demandeur reproche à WestJet de ne pas avoir prévu de plan de contingence, alors que confit travail était prévisible. En effet, la grève avait été votée à 99,4 % le 15 juillet. La compagnie aérienne a poursuivi la vente de billets et l'enregistrement des passagers, malgré cette grève prévisible. Aucun réacheminement adéquat et gratuit n'a été effectué dans un délai raisonnable, allègue la poursuite.

Le demandeur invoque la Convention de Montréal qui prévoit la responsabilité du transporteur pour les dommages résultant d'un retard, sauf si le transporteur fait la preuve que toutes les mesures raisonnables ont été prises.

La poursuite cite aussi le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), dont l’obligation de fournir un réacheminement gratuit et de rembourser les services additionnels payés à nouveau.

Sunwing est accusée d’avoir enfreint la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur les agents de voyages, ainsi que le Code civil du Québec pour ce qui est des règles sur le contrat de service.

Gauthier demande à être désigné représentant des membres du groupe composé de « toutes les personnes détenant un titre de transport WestJet dont le vol prévu entre le 31 juillet et le 5 août 2026 a été annulé ou retardé en raison du conflit de travail ».

Pour lui-même, le demandeur réclame un total de 13 768,29 $, incluant 4 768,29 $ de dépenses supplémentaires, 2 000 $ de perte de revenus et 7 000 $ de dommages moraux.

Pour l’ensemble des membres du groupe, la poursuite demande à la Cour supérieure d'ordonner le remboursement individuel des frais, un montant de 1 000 $ par jour de retard à titre dommages moraux, ainsi que des dommages-intérêts punitifs contre Sunwing pour les membres du groupe dont le transport aérien faisait partie d'un forfait vendu par l’agence de voyages.