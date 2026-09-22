Troisième génération d'avocats, il préside la Jeune Chambre de Drummond

Un jeune avocat prend la tête de la Jeune Chambre de Drummond. Il succède à…



Frédéric Jutras-Komlosy - source : Jutras et associés

Frédéric Jutras-Komlosy, avocat chez Jutras et associés, avocats, a été élu président de la Jeune Chambre de Drummond pour 2026-2027. Il succède à Julie Maltais, qui demeure au conseil comme présidente sortante, et entame un deuxième mandat au conseil d'administration.

L'organisme regroupe les jeunes professionnels et gens d'affaires de 18 à 40 ans de la région. Le nouveau président veut y poursuivre la restructuration entreprise, renforcer le réseautage et le leadership, et porter la voix de la relève dans le développement régional. « Notre région peut compter sur une relève d'affaires dynamique », a-t-il fait valoir.

Le nom est connu au palais de justice de Drummondville. Il est le petit-fils de Germain Jutras, fondateur du cabinet. En 2021, Vingt55 soulignait que trois générations de la famille y travaillaient ensemble — une première à Drummondville — et que Germain Jutras, Christine Jutras et André Y. Komlosy avaient tous trois été bâtonniers d'Arthabaska. Frédéric Jutras-Komlosy terminait alors sa formation à l'École du Barreau.

L'engagement local n'est pas nouveau chez lui : il a présidé le Club Richelieu de Drummondville en 2024-2025.

Pour un jeune avocat en région, ce type de rôle est aussi un outil de développement d'affaires : l'implication dans les organismes locaux figure en tête des conseils pour bâtir une clientèle quand on débute.