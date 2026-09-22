Mentorat, exercice illégal, épuisement : les chantiers du Barreau de Montréal

La bâtonnière lancera un nouveau programme de mentorat. Le Jeune Barreau, lui, parle d'épuisement.



Alice Popovici - source : Barreau de Montréal

Le Barreau de Montréal lancera un nouveau programme de mentorat pour la relève et poursuivra sa lutte contre l'exercice illégal de la profession.

Ce sont les deux engagements qu'a pris la bâtonnière Alice Popovici à la rentrée judiciaire, tenue le 10 septembre à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth sous le thème « Évoluer avec ambition ».

Jeanne Gagné - source : AJBM

La lutte contre l'exercice illégal n'a rien d'abstrait. Le Barreau du Québec appelait le public à la vigilance en mars 2025 , après la condamnation d'une personne qui avait exercé sans être membre en règle.

Du côté du Jeune Barreau de Montréal, sa présidente Jeanne Gagné a placé la santé mentale et la bienveillance au rang des priorités. L'excellence et la compétence, a-t-elle fait valoir, ne devraient pas se construire au prix de l'épuisement — et demander de l'aide ne devrait pas être un aveu.

Le mentorat est précisément ce que recommandait Caroline Gagnon, plaideuse depuis 1995 chez Bernier Beaudry et chargée de cours en déontologie à l'École du Barreau, dans nos pages en mars dernier : trouver un mentor tôt, accepter l'imperfection d'un document, et se méfier de l'anticipation des difficultés, qui fabrique son propre stress.

La cérémonie elle-même disait autre chose, sans le dire. L'invitée d'honneur était Beverley McLachlin, première femme à avoir occupé la fonction de juge en chef du Canada. La Médaille du Barreau a été remise à Nicole Duval Hesler, première femme à avoir occupé celle de juge en chef du Québec.

Le Grand entretien du 21 octobre suivra la même ligne : la bâtonnière y recevra Johanne Beausoleil, première femme civile à diriger la Sûreté du Québec, et Nicole Juteau, première policière et première agente double de l'histoire du Québec.

La cérémonie a aussi souligné les 50e, 60e et 70e anniversaires d'admission au Barreau de plusieurs avocats.

La prochaine rentrée judiciaire montréalaise aura lieu le 9 septembre 2027.