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Les avocats derrière les brise-glaces à 11 milliards $

Les avocats derrière les brise-glaces à 11 milliards $
Didier Bert

Didier Bert

2026-10-01 13:15:48

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Davie obtient un contrat de 11,3 milliards de dollars pour livrer des brise-glaces à la Garde côtière canadienne. Qui sont les avocats?


Charles-Francis Roy, Alexia Roberge, Catherine Lord, Nicolas Rioux et Marc-André Gravel - source : GBV

C’est un chantier de 12 années qui s’ouvre pour l’entreprise de Lévis.

Davie livrera six nouveaux brise-glace à la Garde côtière canadienne d’ici 2038, dans le cadre d'un contrat signé avec le gouvernement fédéral.

Le contrat d'une valeur totale de 11,3 milliards de dollars permettra de remplacer les brise-glaces vieillissants de la flotte fédérale.

L'accord a été mené par l'équipe juridique interne de Davie, composée de Rebecca Marshall-Pritchard, directrice juridique, et Josie-Anne Tardif, conseillère juridique principale.

Davie a aussi été accompagnée par une équipe du cabinet GBV Avocats pilotée par Charles-Francis Roy, et composée d’Alexia Roberge, Catherine Lord et Nicolas Rioux. Me Roy salue également le travail permanent mené par Marc-André Gravel, associé directeur impliqué de façon générale avec l’entreprise cliente.

Le gouvernement fédéral prévoit que cette commande créera 5 000 emplois durant la phase de construction. Le total des retombées économiques attendues se monte à 650 millions de dollars par an.


Rebecca Marshall-Pritchard et Josie-Anne Tardif - source : LinkedIn
Ce contrat est « une source de fierté pour notre cabinet enraciné au Québec, dont la principale place d'affaires est à Québec, d'avoir conseillé et soutenu notre cliente sur l’ensemble de la période de négociations », salue Charles-Francis Roy.



La nouvelle flotte remplacera les brise-glaces lourds et moyens de la Garde côtière canadienne qui opèrent dans le Canada atlantique, sur le Saint-Laurent et sur les Grands Lacs durant l’hiver. Ils sont aussi en activité dans l’Arctique pendant l’été

Le contrat découle de la participation de Davie à la Stratégie nationale de construction navale, lancée en 2023.

Dans le cadre de ce programme, Ottawa avait déjà commandé un brise-glace polaire, le Polar Max. Davie a commencé sa construction à son chantier de Lévis au début du printemps 2026, sauf la coque qui a été fabriquée en Finlande dans un chantier racheté par l’entreprise de Lévis. L’entrée en service du Polar Max est prévue en 2030.

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