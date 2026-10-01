Jusqu'à 8 000 $ pour faire son stage loin de Montréal

La Fondation du Barreau offrira chaque année jusqu'à douze bourses aux stagiaires qui s'installent dans six régions. Les candidatures ouvrent le 15 décembre.



Jessica Lee Moye - source : Fondation du Barreau

Faire son stage à Rouyn-Noranda, à Rimouski ou à Sept-Îles, et se faire payer le déménagement. C'est l'offre du nouveau programme « Osez la région », dévoilé le 30 septembre par la Fondation du Barreau du Québec au 97e Congrès de l'Association des Barreaux de Province, à Sept-Îles.

Financé par le Barreau du Québec, le programme accordera jusqu'à douze bourses par année, d'au plus 8 000 $ chacune. Elles visent les étudiants de l'École du Barreau qui font leur stage dans l'une des régions ciblées, et couvrent les frais liés à l'établissement en région.

Six régions

Sont visées l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l'Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La première période de candidature s'ouvrira le 15 décembre 2026, pour les stages qui commencent en 2027. Les modalités seront publiées le même jour sur le site de la Fondation. Le programme est piloté par Me Jessica Lee Moye, directrice des programmes et des relations avec la communauté de la Fondation.

Anne-Marie Poitras - source : Fondation du Barreau

« Faire son stage en région, c'est découvrir une pratique du droit près des citoyens et des réalités de leur communauté », fait valoir la cheffe de la direction de la Fondation,. L'objectif, dit-elle, est d'offrir cette expérience à la relève « et, pourquoi pas, d'y bâtir sa carrière et son projet de vie ».

L'accès à la justice en jeu

Catherine Ouimet - source : LinkedIn

Côté Barreau, l'enjeu dépasse la carrière des stagiaires. « Les citoyennes et citoyens doivent pouvoir compter sur une avocate ou un avocat près de chez eux, lorsqu'ils en ont besoin », souligne la directrice générale de l'ordre, Me Catherine Ouimet. En soutenant la relève en région, le Barreau contribue selon elle « à un plus grand accès à la justice pour les communautés qui en ont besoin ».

Le Barreau fait déjà valoir depuis un moment les atouts d'un stage en région. Et le besoin de relève dans certaines régions pousse déjà la rémunération des stagiaires à la hausse.