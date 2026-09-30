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Un nouveau chez Langlois

Un nouveau chez Langlois

Thomas Vernier

2026-10-01 08:30:58

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Un avocat en litige civil et commercial rompu aux dossiers d'assurance, rejoint le groupe de litige de Langlois à Montréal…

Etienne De Blois - source : JBM


Langlois avocats accueille Me Etienne de Blois au sein de son groupe de litige, à Montréal, a annoncé le cabinet le 28 septembre.

Avocat en litige civil et commercial et en règlement des différends, il « intervient dans des dossiers complexes auprès d'une clientèle diversifiée ». Il possède « une expérience significative en matière d'assurance, tant sur les questions de couverture que de responsabilité », précise Langlois.

Me de Blois pratiquait jusqu'ici chez BCA Avocats, selon sa fiche au Jeune Barreau de Montréal et celle, toujours en ligne, du cabinet montréalais spécialisé en assurance. Celle-ci le présente comme spécialisé dans la représentation de demandeurs et dans les dossiers de recouvrement pour des assureurs.


Titulaire d'un baccalauréat en science politique de l'Université Concordia, il a fait son droit à l'Université de Montréal.

Actif dans la communauté juridique, il est vice-président du conseil d'administration du Jeune Barreau de Montréal, où il avait été élu administrateur en 2024.

Son arrivée suit de deux mois celle de Me Tristan Tremblay, lui aussi plaideur en litige civil et commercial, venu du contentieux d'Intact.

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