Le juge Schrager quitte la Cour d'appel

Après plus de douze ans à la Cour d'appel, le spécialiste de l'insolvabilité prend sa retraite aujourd'hui…



Mark Schrager - source : Cour d'appel du Québec

Le juge Mark Schrager prend sa retraite de la Cour d'appel du Québec ce 30 septembre, a annoncé la Cour. Il y siégeait depuis le 13 juin 2014.

« Le juge Schrager a mis ses multiples talents au service des justiciables », souligne la juge en chef, qui salue la façon dont il a enrichi la jurisprudence de la Cour « dans de multiples domaines ».

Avant la Cour d'appel, Mark Schrager avait siégé à la Cour supérieure, dans le district de Montréal, à partir de février 2011. Il y a été juge coordonnateur de la chambre commerciale de septembre 2012 jusqu'à sa nomination à la Cour d'appel.

Trente ans de pratique

Il a d'abord pratiqué pendant près de 25 ans chez Goldstein, Flanz & Fishman, de 1980 à 2004, comme avocat puis associé. Il est ensuite devenu associé chez Davies Ward Phillips & Vineberg. Sa réputation s'est bâtie en insolvabilité et en restructuration.

Diplômé en droit civil de l'Université de Montréal avec très grande distinction en 1976, il détient aussi une maîtrise en droit d'Oxford, obtenue en 1980 grâce à une bourse du Commonwealth.

Depuis l'automne 2023, il préside le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature fédérale pour le Québec-Ouest.

Ses motifs ont marqué plusieurs dossiers récents. En mars, il a écrit la décision qui rejetait l'opposition du procureur général aux témoignages de juges de la Cour du Québec sur la loi 96.

Son départ survient quelques semaines après l'arrivée de Geneviève Cotnam à la tête de la Cour.