Un nouvel avocat au contentieux



Olivier Hankins - source : LinkedIn



Me Olivier Hankins se joint à Beneva à titre d’avocat au contentieux. Il pratiquait auparavant chez Lambert Avocats .

« Ce changement marque une nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que j’aborde avec beaucoup d’enthousiasme et de reconnaissance », souligne-t-il sur LinkedIn.





En parallèle de sa pratique du droit, Me Hankins exerce comme ambulancier depuis plusieurs années. Il a également amorcé son parcours professionnel au sein des Forces armées canadiennes.

Il est diplômé en droit de l’UQAM.