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Un nouvel avocat au contentieux

Un nouvel avocat au contentieux
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-30 08:30:17

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Un avocat change de cap dans sa carrière en rejoignant un groupe d'assurances. Qui est-il?

Olivier Hankins - source : LinkedIn


Me Olivier Hankins se joint à Beneva à titre d’avocat au contentieux. Il pratiquait auparavant chez Lambert Avocats.

« Ce changement marque une nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que j’aborde avec beaucoup d’enthousiasme et de reconnaissance », souligne-t-il sur LinkedIn.


En parallèle de sa pratique du droit, Me Hankins exerce comme ambulancier depuis plusieurs années. Il a également amorcé son parcours professionnel au sein des Forces armées canadiennes.

Il est diplômé en droit de l’UQAM.

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