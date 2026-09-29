Piétonne tuée à 146 km/h : un étudiant en droit plaide coupable

Il roulait ivre à près de trois fois la limite sur le boulevard René-Lévesque quand il a fauché une dame de 46 ans. L'ex-étudiant en droit a renoncé à devenir avocat.



Aris Chikh - source : LinkedIn

Il était étudiant en droit au moment des faits.

Aris Chikh, 26 ans, a plaidé coupable lundi au palais de justice de Montréal à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort, rapportent La Presse et le Journal de Montréal.

Le 31 mars 2025, vers 2 h 15, sa Mini Cooper a percuté de plein fouet Ani Mardiros, 46 ans, sur le boulevard René-Lévesque, au centre-ville. La victime venait de terminer son quart de travail dans un restaurant de la rue Crescent. Elle traversait à la course avec des collègues, sans attendre le feu piéton.

Selon un reconstitutionniste, le conducteur roulait à près de 146 km/h sur cette artère limitée à 50 km/h. Il n'a jamais freiné. Des témoins l'avaient vu zigzaguer entre les véhicules juste avant l'impact.

Retour sur les lieux

Après la collision, il a poursuivi sa route à une « vitesse extrêmement élevée », puis il est revenu sur les lieux cinq minutes plus tard, relate le Journal. « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé », aurait-il dit aux policiers, qui ont noté ses yeux vitreux et une odeur d'alcool.

Il n'a réussi à souffler correctement dans l'appareil de détection qu'à la cinquième tentative. Deux heures après la collision, son taux d'alcool était encore de 110 mg, alors que la limite légale est de 80 mg par 100 ml de sang.

Ani Mardiros - source : Salon Funéraire Komitas

Il avait passé la soirée dans un bar et reconduisait une connaissance à Laval. Il était au téléphone avec un ami quand l'appel a coupé brusquement; la cour n'a pas précisé s'il manipulait son appareil au moment de l'impact.

Et le Barreau?

Aris Chikh a terminé son baccalauréat en droit, mais n'a pas poursuivi vers la profession. Il étudie désormais à HEC Montréal.

Sans commenter le dossier, le Barreau du Québec rappelle au Journal qu'une « déclaration de culpabilité à des infractions criminelles peut compromettre l'accès à la profession d'avocat », mais que « chaque dossier est évalué selon ses circonstances particulières ». Un casier ne ferme pas automatiquement la porte : un diplômé de Laval au passé judiciaire chargé a ainsi été admis au Barreau en 2022, après près de deux ans d'examen.

Le dossier rappelle celui de Melinda Kazandjian, une étudiante en droit reconnue coupable de conduite dangereuse après avoir percuté une maison à 135 km/h dans une zone de 50 km/h. Le tribunal lui avait permis de terminer ses études avant sa sentence.

Un rapport présentenciel a été ordonné. Aris Chikh reviendra en cour en mars pour la suite des procédures. Les deux infractions sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité. Il est interdit de conduire depuis son arrestation.