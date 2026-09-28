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Du changement à la tête de la Commission des services juridiques

Du changement à la tête de la Commission des services juridiques
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-29 08:30:42

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Un nouveau visage prend la tête de la Commission des services juridiques. De qui s’agit-il?

Source : LinkedIn

La Commission des services juridiques (CSJ) a un nouveau président. Me Alexis Aubry a pris ses fonctions le 21 septembre dernier, succédant à Me Daniel LaFrance, qui aura dirigé la Commission pendant cinq ans.

Avant sa nomination à la présidence de la CSJ, Me Aubry occupait le poste de secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif du Québec, qu’il avait rejoint en septembre 2024. Il a également exercé comme avocat au cabinet Davies.

Son parcours l’a aussi mené à plusieurs postes clés au sein du gouvernement du Québec. Il a notamment été directeur de cabinet au ministère de la Justice du Québec et directeur de cabinet du leader parlementaire du gouvernement du Québec.


Il a également agi comme conseiller au cabinet du ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles.

Côté formation, Me Aubry est diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke et titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université Lumière Lyon 2, en France.

Durant ses études, il s’est notamment démarqué en décrochant le prix de la meilleure moyenne académique de sa promotion et en représentant son université au concours européen de plaidoirie René Cassin, devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

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