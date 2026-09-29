Décès d’une criminaliste

Une des premières avocates québécoises à pratiquer le droit criminel est décédée. Qui était-elle?



Danielle Barot - source : LP

L’avocate Danielle Barot s’est éteinte dans sa 81e année.

Admise au Barreau en 1971, elle a été une des premières avocates à pratiquer le droit criminel au Québec.

Me Danielle Barot a eu un parcours riche chez Pateras & Iezzoni, jusque devant la Cour suprême qui l’a désigné amicus curiae.

En 2007, Danielle Barot a été nommée membre de l'Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin. Me Barot était chargée de gérer la preuve documentaire. L’enquête a révélé que des responsables canadiens avaient joué un rôle dans le placement en détention de ces trois citoyens en Syrie et en Égypte, où ils avaient subi des tortures. Dix ans plus tard, le gouvernement fédéral a versé plus de 31 millions de dollars à ces trois personnes.

En 2001, l’avocate avait cofondé le restaurant Leméac, dans un ancien local de la maison d'édition du même nom. Le bistrot est devenu une véritable institution montréalaise.

Danielle Barot était impliquée dans sa communauté, dans le monde scolaire et dans le monde municipal.

En 2012, l’avocate avait activement œuvré à la création de l’Association des commerçants de Laurier-Ouest, avant de participer cinq ans plus tard à la création de la Société de développement commercial (SDC) Laurier Ouest.

En juillet 2025, l’Arrondissement d’Outremont a célébré l'apport exceptionnel de Danielle Barot à l'avancement de différentes causes, dans le cadre du 150e anniversaire de la fondation d’Outremont. L’hommage qualifiait l’avocate de « figure incontournable », soulignant « son engagement pour la revitalisation de l'avenue Laurier Ouest, son leadership et son amour du quartier qui ont profondément transformé le secteur ».

Dans l’avis de décès, la famille salue « un pilier pour son entourage, Danielle était une source inépuisable de conseils, de dévouement et de sagesse. Son humour subtil et brillant était apprécié de tous. »

Danielle Barot laisse dans le deuil son époux Émile Saine, ses enfants et ses petits-enfants.