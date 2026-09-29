Prelia tisse sa toile : alliance avec l'espagnol EJASO

Neuf mois après avoir tourné la page DS Avocats, le cabinet montréalais s'allie à un cabinet d'affaires ibérique. Mais de quelle alliance s'agit-il?



Richard Laramée - source : Prelia

Prelia, l'ancien DS Avocats Canada, annonce une alliance avec EJASO, cabinet d'affaires présent en Espagne et au Portugal. L'annonce a été faite le 28 septembre, en marge du congrès annuel de l'Association internationale du barreau (IBA), à Copenhague.

Le partenariat vise les dossiers transfrontaliers. Il couvre le droit des sociétés et les fusions-acquisitions, la fiscalité, le droit du travail, le litige, la propriété intellectuelle et la conformité réglementaire.

Manuel Gonzalez-Haba Poggio - source : EJASO

« La croissance à l'international repose sur les bonnes relations. Notre alliance avec EJASO permet de connecter les marchés », affirme, PDG de Prelia et associé directeur à Montréal. « Les frontières ne devraient jamais constituer un obstacle à la croissance », renchérit son vis-à-vis madrilène,, PDG et associé directeur d'EJASO.

EJASO revendique plus de 250 professionnels, des bureaux dans neuf villes espagnoles et une présence à Lisbonne, Porto et Miami.

Le modèle des alliances

L'annonce s'inscrit dans la stratégie annoncée en janvier. En troquant le nom DS pour Prelia, alors que l'ancien partenaire parisien s'enfonçait dans la débâcle judiciaire, le cabinet montréalais tournait le dos au modèle du cabinet multinational intégré. Il misait plutôt sur des réseaux d'alliances sélectives, chaque bureau restant indépendant.

Prelia se dit aujourd'hui établi au Canada, en Italie, au Chili, en France et en Allemagne. Au pays, il a recruté cette année, notamment l'associé Jacques S. Darche, spécialiste du litige commercial et de l'arbitrage transfrontalier.

Reste une zone d'ombre. Le communiqué ne dit rien de la forme juridique de l'alliance — simple référencement, réseau formel ou partage d'honoraires — ni du nombre d'avocats de Prelia concernés.