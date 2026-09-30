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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 septembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 septembre

L'équipe Droit-Inc

2026-09-30 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Avocat.e en droit du travail et de l’emploi (3 ans d’expérience et plus)Novare Stratège Légal inc., Saint-Lambert (Hybride)

Offres en vedette

  1. Technicien.ne juridique (temporaire, 6 mois)Société Québécoise D'information Juridique, Montréal
  2. Avocat.e - Litige civil et commercial (2 ans et plus)Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
  3. Avocat.e en litige civil et commercialLanctot Avocats, s.a., Montréal
  4. Conseiller.ère juridique principal.e et secrétaire corporatif.ve adjoint.eMetro Richelieu Inc., Terrebonne (Hybride)
  5. Avocat.e analysteBarreau du Québec, Montréal (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridiquePierre Arcand & Associés, Montréal (Hybride)
  7. Conseiller.ère en conformité, gouvernance et projetsTotem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
  8. Avocat.e - Droit criminel et pénalTotem Recrutement Inc., Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Victoriaville, etc.
  9. Avocat.e en gestion des litiges, grand cabinetTotem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
  10. Avocat.e en droit des affairesBernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
  11. Avocat.e en droit du travail et de l'emploiBernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
  12. Avocat.e en droit criminel et pénalBernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
  13. Avocat.e en litige civil et commercialBernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
  14. Avocat.e - Droit transactionnel, fusions & acquisitionsGroupe Montpetit, Montréal (Télétravail)
  15. Avocat.e - Droit immobilier | Cabinet de premier planGroupe Montpetit, Montréal (Hybride)

Autres offres d'emploi

  1. Vice President.e, Contracts, Legal Affairs, and Corporate SecretaryAdministration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
  2. Technicien.ne juridiqueBélanger Paradis Avocats, Montréal (Hybride)
  3. Conseiller.ère juridique principal.eSmartCentres FPI, Montréal (Hybride)
  4. Conseiller.ère juridique principal.e, Financement spécialisé | Legal Counsel/Senior Legal Counsel, Specialized FinancingZSA, Montréal ou Toronto
  5. Avocat.e interne – Droit commercial & transactionnelZSA, Montréal (Hybride)
  6. Conseiller.ère juridiqueAdministration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
  7. Notaire en droit de la personne et successoralDBC NOTAIRES, Saint-Bruno-de-Montarville (Hybride)
  8. Avocat.e généraliste - Spécialisé en droit de la santé / Psychiatrie légaleInstitut National De Psychiatrie Légale Philippe-pinel, Grande Prairie (Présentiel)
  9. Agent.e au service à la clientèle – Cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail (télétravail)NDB Avocats inc, Montréal
  10. Conseiller.ère juridique - Droit municipalVille De Brossard, Brossard (Hybride)
  11. Avocat.e plaideur.se droit du travail, droit administratif et en santé et sécurité au travailMelançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Québec (Hybride)
  12. Avocat.e recherchiste droit du travail, droit administratif et en santé et sécurité au travailMelançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Montréal (Hybride)
  13. Adjoint.e juridiqueAVOCATS DNAP INC., Montréal
  14. Conseiller.ère juridique en droit immobilier, Acquisitions et FinancementMontoni, Laval (Hybride)
  15. Responsable, Affaires techniques et Centre d’information sur les assurancesBureau d'Assurance du Canada, Montréal (Hybride)
  16. Avocat.e en droit familial et/ou droit civilVeritas Avocats, Laval (Hybride)
  17. Adjoint.e juridique - financement bancaire (profil junior) - MTLUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  18. Directeur.rice, Droit du divertissementQuébecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
  19. Directeur.rice, Droit du divertissement et des médias (audiovisuel)Québecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
  20. Avocat.e, Litige civil et commercialZSA, Montréal (Présentiel)
  21. Avocat.e, propriété intellectuelleZSA, Montréal (Présentiel)
  22. Adjoint.e administratif.ve - bilingue - présentielUMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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