Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 30 septembre
L'équipe Droit-Inc
2026-09-30 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Avocat.e en droit du travail et de l’emploi (3 ans d’expérience et plus) – Novare Stratège Légal inc., Saint-Lambert (Hybride)
Offres en vedette
- Technicien.ne juridique (temporaire, 6 mois) – Société Québécoise D'information Juridique, Montréal
- Avocat.e - Litige civil et commercial (2 ans et plus) – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Lanctot Avocats, s.a., Montréal
- Conseiller.ère juridique principal.e et secrétaire corporatif.ve adjoint.e – Metro Richelieu Inc., Terrebonne (Hybride)
- Avocat.e analyste – Barreau du Québec, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Pierre Arcand & Associés, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère en conformité, gouvernance et projets – Totem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e - Droit criminel et pénal – Totem Recrutement Inc., Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Victoriaville, etc.
- Avocat.e en gestion des litiges, grand cabinet – Totem Recrutement Inc., Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires – Bernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
- Avocat.e en droit du travail et de l'emploi – Bernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
- Avocat.e en droit criminel et pénal – Bernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Bernier Fournier Avocats, Drummondville (Hybride)
- Avocat.e - Droit transactionnel, fusions & acquisitions – Groupe Montpetit, Montréal (Télétravail)
- Avocat.e - Droit immobilier | Cabinet de premier plan – Groupe Montpetit, Montréal (Hybride)
Autres offres d'emploi
- Vice President.e, Contracts, Legal Affairs, and Corporate Secretary – Administration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
- Technicien.ne juridique – Bélanger Paradis Avocats, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e – SmartCentres FPI, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique principal.e, Financement spécialisé | Legal Counsel/Senior Legal Counsel, Specialized Financing – ZSA, Montréal ou Toronto
- Avocat.e interne – Droit commercial & transactionnel – ZSA, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique – Administration Portuaire de Montréal, Montreal (Hybride)
- Notaire en droit de la personne et successoral – DBC NOTAIRES, Saint-Bruno-de-Montarville (Hybride)
- Avocat.e généraliste - Spécialisé en droit de la santé / Psychiatrie légale – Institut National De Psychiatrie Légale Philippe-pinel, Grande Prairie (Présentiel)
- Agent.e au service à la clientèle – Cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail (télétravail) – NDB Avocats inc, Montréal
- Conseiller.ère juridique - Droit municipal – Ville De Brossard, Brossard (Hybride)
- Avocat.e plaideur.se droit du travail, droit administratif et en santé et sécurité au travail – Melançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Québec (Hybride)
- Avocat.e recherchiste droit du travail, droit administratif et en santé et sécurité au travail – Melançon Marceau Grenier Cohen S.e.n.c., Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique – AVOCATS DNAP INC., Montréal
- Conseiller.ère juridique en droit immobilier, Acquisitions et Financement – Montoni, Laval (Hybride)
- Responsable, Affaires techniques et Centre d’information sur les assurances – Bureau d'Assurance du Canada, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit familial et/ou droit civil – Veritas Avocats, Laval (Hybride)
- Adjoint.e juridique - financement bancaire (profil junior) - MTL – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Directeur.rice, Droit du divertissement – Québecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
- Directeur.rice, Droit du divertissement et des médias (audiovisuel) – Québecor Média Inc., Montréal (Présentiel)
- Avocat.e, Litige civil et commercial – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e, propriété intellectuelle – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e administratif.ve - bilingue - présentiel – UMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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