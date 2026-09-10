Tim Haney rempile chez Dentons

Le conseil national l'a reconduit à l'unanimité à la tête de Dentons Canada. Son deuxième mandat s'ouvre le 1er février 2027.



Tim B. Haney - source : Dentons

Le conseil national de Dentons Canada a reconduit à l'unanimité Tim B. Haney dans ses fonctions de chef de la direction, avec effet le 1er février 2027.

L'avocat calgarien occupe le poste depuis le 1er février 2022.

Le cabinet porte plusieurs choses au crédit de ce premier mandat : le renforcement de sa position sur le marché canadien, la modernisation de ses activités, des investissements dans les programmes destinés à ses membres et l'approfondissement de son expertise transfrontalière.

S'y ajoutent les investissements en innovation et en intelligence artificielle, et quatre années consécutives au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada.

Christian Létourneau - source : LinkedIn

Le président du conseil national,, estime que Haney a joué un rôle déterminant dans cette progression, en guidant le cabinet à travers une transformation soutenue. La chef de la direction mondiale,, y voit un dirigeant qui mise sur la collaboration.







Haney avait succédé à Beth Wilson, en poste depuis 2017. Spécialiste du droit des sociétés, des fusions et acquisitions et du capital-investissement, il chapeautait à son arrivée plus de 600 avocats répartis dans six bureaux canadiens.

Le bureau de Montréal, dont Me Christian Létourneau prenait la direction à l'automne 2021, quelques mois avant l'arrivée de Haney, fait partie de ce réseau.