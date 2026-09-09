Le PDG s’en va

Membre du Barreau du Québec, le premier chef de la direction de la Fédération prend sa retraite après 20 ans. Un concours national est lancé pour lui trouver un successeur.



Jonathan Herman - source : Linkedin

Après deux décennies à sa tête, Jonathan Herman prendra sa retraite comme chef de la direction de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, a annoncé l'organisme le 1er septembre. Il restera en poste jusqu'à la fin de 2026 pour assurer la transition.

Aucun successeur n'est nommé : un comité de sélection, appuyé par la firme de recrutement de dirigeants Odgers, mène une recherche nationale par concours.

La Fédération regroupe les 14 ordres chargés de réglementer la profession juridique au pays, dont le Barreau du Québec et la Chambre des notaires. Elle pilote les dossiers de mobilité interprovinciale des avocats, les normes nationales d'admission et de discipline, le Code type de déontologie, la lutte au recyclage des produits de la criminalité et la reconnaissance des diplômes étrangers. La succession intéresse donc directement les deux ordres québécois, qui siègent à sa table — et dont l'un occupe actuellement la présidence.

Me Herman a été nommé premier chef de la direction de la Fédération en 2006, après une carrière d'avocat en droit des sociétés à Montréal, puis comme chef de cabinet du ministre fédéral de la Justice de 2004 à 2006. Diplômé de McGill, de l'Université de Sherbrooke et de Dalhousie, il est membre du Barreau du Québec depuis 1991.

Louis-Martin Beaumont - source : Canadian Lawyer

Sous sa direction, la Fédération s'est imposée à Ottawa comme porte-parole des ordres, a mené la stratégie du milieu juridique face aux exigences fédérales en matière de blanchiment d'argent, a supervisé l'essor de CanLII, a établi les normes nationales pour les programmes des facultés de droit et a commandé l' étude nationale sur la santé psychologique des juristes dirigée par l'Université de Sherbrooke.

« Sa vision, son intégrité et son dévouement ont contribué à faire de la Fédération l'organisation qu'elle est aujourd'hui », a déclaré le président de la Fédération, le notaire lavallois Louis-Martin Beaumont, nommé au Conseil par la Chambre des notaires du Québec.

« En cette ère d'incertitude, les institutions juridiques du Canada sont plus nécessaires que jamais, et la Fédération a un rôle important à jouer pour renforcer la confiance du public envers elles, envers la profession et envers la primauté du droit », a pour sa part commenté Me Herman, qui se dit « impatient de voir ce que ses futurs dirigeants feront ensuite ».