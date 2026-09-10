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Une recrue chez Dunton Rainville

Une recrue chez Dunton Rainville
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-11 08:30:01

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Le cabinet accueille un nouvel avocat en droit public. Qui est-il?
Alexis Filion - source : Dunton Rainville


Dunton Rainville accueille dans ses rangs Me Alexis Filion, un avocat dont la pratique est axée sur le droit public, notamment le droit municipal.

Dans le cadre de sa pratique, Me Filion conseille et représente des municipalités, des villes et d’autres organismes publics, notamment en matière d’urbanisme et d’environnement.


Avant de se joindre à Dunton Rainville, Me Filion a acquis de l’expérience en litige, en représentation devant les tribunaux, en négociation, en médiation et en rédaction juridique.

Admis au Barreau du Québec en 2023, il est titulaire d’un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de l’Université de Montréal ainsi que d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration gestion des ressources humaines, de l’Université du Québec à Montréal.

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