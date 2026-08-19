Qui sont les 13 super plaideuses québécoises?

Le classement 2026 des 100 meilleures plaideuses au Canada vient tout juste de sortir… et 13 avocates québécoises y figurent.

Le classement 2026 de Benchmark Litigation, qui recense les principales femmes œuvrant en litige au pays, compte 13 avocates québécoises parmi les 100 femmes retenues, issues de neuf cabinets.

Benchmark fonde sa sélection sur les dossiers traités, la reconnaissance par les pairs et les commentaires des clients.

Woods compte deux représentantes, tout comme Langlois, Torys et McCarthy Tétrault. Blakes, LCM Avocats, Norton Rose Fulbright, Stikeman Elliott et Lavery comptent pour leur part chacune une avocate au classement.

Voici les 13 plaideuses québécoises qui se démarquent cette année.

Cara Cameron — Woods

Cara Cameron - source : Woods

Cara Cameron est reconnue pour sa pratique en litige commercial, en valeurs mobilières et en criminalité économique. Elle se distingue particulièrement par son expérience dans des dossiers complexes touchant notamment le secteur financier.

Marie-Louis Delisle - source : Woods

Également chez Woods, Marie-Louis Delisle intervient dans des dossiers complexes, notamment en matière commerciale et d'actions collectives.

Caroline Biron — Blakes

Caroline Biron est reconnue pour sa pratique en valeurs mobilières, en concurrence, en litige commercial et en actions collectives. Son parcours l'amène à intervenir dans des dossiers où se croisent enjeux commerciaux et réglementaires.

Caroline Biron - source : Blakes

Dominique Ménard - source : LCM

Dominique Ménard fait partie des figures importantes du litige commercial au Québec. Sa pratique touche notamment les actions collectives, les litiges commerciaux, les dossiers liés à la construction et le droit du travail.

Elisabeth Neelin — Langlois

Chez Langlois, Elisabeth Neelin se démarque notamment en litige civil et commercial, en actions collectives, en responsabilité du fabricant et en responsabilité professionnelle. Elle intervient également dans des dossiers liés à la protection du consommateur et à différents enjeux réglementaires



Elisabeth Neelin - source : Langlois

Sophie Perreault - source : Langlois

Sa pratique couvre le litige civil et commercial ainsi que des procédures extraordinaires. Elle intervient notamment dans des dossiers d'injonction, de mandamus et d'actions collectives, en plus de dossiers soulevant des questions constitutionnelles.









Sophie Melchers — Norton Rose

Sophie Melchers - source : Norton Rose

Sophie Melchers est l'une des figures reconnues du litige commercial et des valeurs mobilières au Québec. Elle intervient notamment dans des dossiers portant sur les droits des actionnaires, les opérations d'entreprise et les questions liées aux marchés financiers.

Stéphanie Lapierre - source : Stikeman

Stéphanie Lapierre pratique notamment en litige lié aux valeurs mobilières et en matière de criminalité économique. Sa pratique l'amène à intervenir dans des dossiers complexes où les enjeux commerciaux et réglementaires se croisent.

Sylvie Rodrigue — Torys

Figure bien établie du litige québécois, Sylvie Rodrigue est particulièrement reconnue pour son expertise en actions collectives. Elle dirige le bureau montréalais de Torys et joue également un rôle de premier plan au sein de la pratique nationale d'actions collectives du cabinet.

Sylvie Rodrigue - source : Torys

Son expérience couvre notamment les recours collectifs en responsabilité du fabricant, les produits pharmaceutiques, les valeurs mobilières, le secteur bancaire et la protection des renseignements personnels.

Anne Merminod - source : Torys

Sa pratique est principalement consacrée aux actions collectives et aux litiges complexes, notamment dans les domaines de la responsabilité du fabricant, des médicaments et dispositifs médicaux, de la protection des renseignements personnels et de la consommation.

Emmanuelle Poupart — McCarthy Tétrault

Emmanuelle Poupart - source : McCarthy Tétrault

Emmanuelle Poupart est reconnue pour sa pratique en responsabilité médicale. Elle intervient dans des litiges complexes où les enjeux juridiques se conjuguent à des questions scientifiques, médicales et professionnelles.

Sarah Woods - source : McCarthy Tétrault

Sarah Woods œuvre notamment en actions collectives, en litige commercial, en propriété intellectuelle et en valeurs mobilières.

Myriam Brixi — Lavery

Me Myriam Brixi se spécialise notamment dans la défense d’actions collectives. Elle possède une vaste expérience dans des dossiers d’actions collectives, y compris des recours multijuridictionnels, et une solide expertise des enjeux procéduraux et stratégiques qui s'y rattachent au Canada.