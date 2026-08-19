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Un nouveau juge

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Didier Bert

Didier Bert

2026-08-19 14:15:31

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Un avocat est nommé juge de la Cour du Québec. Qui est-il?

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a procédé à la nomination de Jean-François Lambert à titre de juge de la Cour du Québec.

Le nouveau juge exercera principalement ses fonctions à la Chambre criminelle et pénale à Longueuil.

Admis au Barreau en 2005, Jean-François Lambert a effectué un stage de six mois à l'École nationale de police de Nicolet (ÉNPQ) auprès du procureur de la Couronne Yvon Lefebvre.

Comme avocat, Me Lambert a d'abord exercé au Centre communautaire juridique de l’Outaouais. Il s’est spécialisé en droit criminel et en justice pour adolescents.


Depuis 2007, il pratiquait au sein du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud, à la section criminelle du bureau de Longueuil.

Jean-François Lambert était jusqu’à présent membre du comité de droit criminel et pénal du Barreau de Longueuil.

Jean-François Lambert détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke.

Le nouveau juge est le fils de Guy Lambert, retraité de la Cour du Québec, qui exerçait à Trois-Rivières. Il est aussi le frère de Me Christine Lambert, procureure en chef adjointe au DPCP à Gatineau.

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