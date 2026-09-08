De Dentons à… la Cour suprême

Un spécialiste du droit constitutionnel et du droit international rejoint la Cour suprême du Canada comme conseiller juridique spécial auprès des juges. De qui s'agit-il?



Stéphane Beaulac - source : Université de Montréal

Me Stéphane Beaulac poursuit sa carrière à Ottawa, à titre de conseiller juridique spécial auprès des juges de la Cour suprême du Canada, a annoncé la Faculté de droit de l'Université de Montréal, dont il est professeur titulaire. Il était jusqu'en février dernier avocat-conseil (counsel) au sein du groupe de litige de Dentons à Montréal, où il pratiquait depuis décembre 2018.

Relevant du juge en chef Richard Wagner et rattaché au bureau de la registraire, il aura pour mandat de soutenir l'ensemble des cabinets des juges, notamment sur les questions juridiques complexes soulevées dans les pourvois entendus, précise la Faculté. Il sera en congé de son poste de professeur pour la durée de son mandat.

Il connaît déjà la maison : Me Beaulac a été auxiliaire juridique à la Cour suprême au début de sa carrière. Il a aussi été avocat au ministère de la Justice du Canada et a fait un stage au Bureau du Conseil privé, avant d'entamer sa carrière universitaire à la faculté de droit de l'Université Dalhousie en 1998, puis de se joindre à l'Université de Montréal en 2001, où il enseigne le droit international et le droit constitutionnel.

Sa formation est bijuridique : LL.L. en droit civil de l'Université d'Ottawa (summa cum laude), J.D. en common law de Dalhousie (premier au programme national), puis LL.M. en droit public comparé et doctorat en droit international public de l'Université de Cambridge. Membre du Barreau de l'Ontario, il a aussi été un temps conseiller en loi auprès du Barreau du Québec.

Auteur ou codirecteur d'environ 25 ouvrages et de plus de 120 articles, cité à plusieurs reprises par la Cour suprême et par la Cour internationale de Justice, il a codirigé avec Errol Mendes la 5e édition du collectif Charte canadienne des droits et libertés et dirige la collection Droit public du JurisClasseur Québec. Ses travaux lui ont valu notamment le prix Germain-Brière 2024. Il est intervenu devant la Cour suprême dans les arrêts Ward (2021) et Bissonnette (2022), et devant des comités parlementaires à Ottawa et à Québec. Reconnu par Best Lawyers Canada en 2025 et 2026, il est aussi un commentateur fréquent de l'actualité constitutionnelle dans les médias.