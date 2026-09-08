Nominations

De Dentons à… la Cour suprême

De Dentons à… la Cour suprême

Thomas Vernier

2026-09-08 13:15:30

Commenter

Un spécialiste du droit constitutionnel et du droit international rejoint la Cour suprême du Canada comme conseiller juridique spécial auprès des juges. De qui s'agit-il?


Stéphane Beaulac - source : Université de Montréal

Me Stéphane Beaulac poursuit sa carrière à Ottawa, à titre de conseiller juridique spécial auprès des juges de la Cour suprême du Canada, a annoncé la Faculté de droit de l'Université de Montréal, dont il est professeur titulaire. Il était jusqu'en février dernier avocat-conseil (counsel) au sein du groupe de litige de Dentons à Montréal, où il pratiquait depuis décembre 2018.

Relevant du juge en chef Richard Wagner et rattaché au bureau de la registraire, il aura pour mandat de soutenir l'ensemble des cabinets des juges, notamment sur les questions juridiques complexes soulevées dans les pourvois entendus, précise la Faculté. Il sera en congé de son poste de professeur pour la durée de son mandat.

Il connaît déjà la maison : Me Beaulac a été auxiliaire juridique à la Cour suprême au début de sa carrière. Il a aussi été avocat au ministère de la Justice du Canada et a fait un stage au Bureau du Conseil privé, avant d'entamer sa carrière universitaire à la faculté de droit de l'Université Dalhousie en 1998, puis de se joindre à l'Université de Montréal en 2001, où il enseigne le droit international et le droit constitutionnel.


Sa formation est bijuridique : LL.L. en droit civil de l'Université d'Ottawa (summa cum laude), J.D. en common law de Dalhousie (premier au programme national), puis LL.M. en droit public comparé et doctorat en droit international public de l'Université de Cambridge. Membre du Barreau de l'Ontario, il a aussi été un temps conseiller en loi auprès du Barreau du Québec.

Auteur ou codirecteur d'environ 25 ouvrages et de plus de 120 articles, cité à plusieurs reprises par la Cour suprême et par la Cour internationale de Justice, il a codirigé avec Errol Mendes la 5e édition du collectif Charte canadienne des droits et libertés et dirige la collection Droit public du JurisClasseur Québec. Ses travaux lui ont valu notamment le prix Germain-Brière 2024. Il est intervenu devant la Cour suprême dans les arrêts Ward (2021) et Bissonnette (2022), et devant des comités parlementaires à Ottawa et à Québec. Reconnu par Best Lawyers Canada en 2025 et 2026, il est aussi un commentateur fréquent de l'actualité constitutionnelle dans les médias.

Partager cet article:

2958
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Cour supérieure : le compte à rebours des engagements a changé
2.
Avocats de l’année : les grands cabinets dominent, les boutiques résistent
3.
Le vote des anglophones devant le juge
4.
Action collective contre 16 courtiers de données
5.
De Dentons à… la Cour suprême
EMPLOIS

EN VEDETTE