IA et honoraires : trois questions avant de lâcher le taux horaire

Les grandes banques veulent leur part des gains d'efficacité de l'IA. Un consultant propose une méthode pour revoir la tarification, un dossier à la fois.

Si l'IA accélère le travail, pourquoi les factures ne baissent-elles pas? La question vient maintenant des plus gros clients. Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup demandent à leurs cabinets de partager les gains d'efficacité tirés de l'intelligence artificielle, a rapporté le Financial Times en septembre.

Citi demande déjà aux cabinets qui soumissionnent d'expliquer leurs économies liées à l'IA, selon des comptes rendus de l'article. Morgan Stanley oriente une bonne partie de son travail juridique externe vers les appels d'offres et les modes de facturation alternatifs.

Comment répondre sans scier la branche? Mark Medice, associé de la firme de conseil LawVision, propose une grille dans un texte publié le 1er octobre.

Efficacité ou capacité nouvelle

Première distinction, selon lui : tous les gains de l'IA ne se valent pas. « Parfois, l'IA livre le même résultat en moins de temps. Parfois, elle rend possible un résultat qui ne l'était pas, comme réviser tous les contrats plutôt qu'un échantillon », écrit-il. (traduction libre) Le premier cas est un gain d'efficacité, le second une capacité nouvelle, qui ne se facture pas de la même façon.

Il énumère ensuite les leviers possibles :

- le forfait, fixe ou par étapes;

- la tarification de portefeuille;

- l'abonnement;

- une composante liée au succès ou à la performance;

- des formules hybrides, qui combinent taux horaire et incitatifs définis;

- de nouveaux livrables rendus possibles par l'IA, facturés selon leur valeur.

Un dossier à la fois

Plutôt qu'une refonte générale, Mark Medice recommande de commencer par un seul dossier, en posant trois questions, dans l'ordre.

L'IA change-t-elle l'économie de ce travail?

Le travail est-il maintenant assez prévisible pour s'engager sur un prix?

Quel levier permet de partager la valeur avec le client?

Pour les associés directeurs québécois, la pression est la même : les services juridiques d'entreprise réclament de la transparence sur les gains de l'IA, pendant que les taux horaires continuent de grimper. Et certains avocats militent déjà pour bannir le taux horaire au profit du forfait.