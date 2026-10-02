Le juge du procès Salvail passe à la Cour supérieure

Ancien procureur aux homicides et numéro deux du DPCP, un juge quitte la Cour du Québec pour la Cour supérieure…



Alexandre Dalmau - source : archives

Le juge Alexandre Dalmau monte d'un échelon. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a annoncé le 1er octobre sa nomination à la Cour supérieure du Québec, pour le district de Montréal.

Il occupe le siège laissé vacant par la juge Audrey Boctor, promue à la Cour d'appel le 14 septembre.

Le juge Dalmau siégeait depuis 2017 à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à Montréal. Le grand public l'a surtout vu à l'œuvre en décembre 2020, quand il a acquitté l'animateur Éric Salvail des accusations d'agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement qui pesaient contre lui.

Vingt ans de poursuite

Diplômé en droit de l'UQAM et admis au Barreau en 1996, il a fait toute sa carrière d'avocat du côté de la poursuite.

Il devient substitut du procureur général à Montréal en 1997. En 2000, il passe à la poursuite fédérale, où il plaide des dossiers de crime organisé et de trafic de stupéfiants. Il revient en 2012 au bureau montréalais du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), où il se consacre aux procès pour homicide.

En 2015, il est nommé directeur adjoint des poursuites criminelles et pénales. Il accède à la magistrature deux ans plus tard, parmi les 18 juges nommés en renfort dans la foulée de l'arrêt Jordan.

Il a aussi enseigné les techniques de plaidoirie à l'Université de Montréal et dans les écoles de formation des procureurs.