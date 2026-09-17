Une juge nommée à la Cour d’appel

Une juge passe de la Cour supérieure à la Cour d’appel. Qui est-elle?



Audrey Boctor - source : IMK

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Sean Fraser, a annoncé une nouvelle nomination de juge à la Cour d’appel du Québec.

Audrey Boctor est nommée juge puînée de la Cour d’appel du Québec.

Depuis 2024, elle était juge de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal.

Admise au Barreau de l’Ontario en 2006 puis au Barreau du Québec en 2010, Audrey Boctor a a commencé sa carrière en droit en tant qu’auxiliaire juridique auprès de l’ancienne juge en chef Beverley McLachlin à la Cour suprême du Canada. Elle a également exercé et enseigné le cours Legal Practice Workshop à l’Université Columbia de New York.

Audrey Boctor a ensuite pratiqué au sein du cabinet new-yorkais Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, la veille de la chute de Lehman Brothers, en pleine crise financière de 2008.

En 2010, l’avocate revient au Canada et rejoint le cabinet IMK. Elle devient associée en 2016. Elle a plaidé devant toutes les instances judiciaires, y compris dans le cadre de plusieurs affaires devant la Cour suprême du Canada.

L’avocate a été impliquée dans le dossier Churchill Falls. Elle a aussi travaillé sur l’action collective visant le gouvernement fédéral en lien avec la purge LGBT survenue au sein des forces armées, de la GRC et de la fonction publique fédérale. Un règlement intervient en 2017, avec les excuses officielles offertes par le Premier ministre Justin Trudeau.

En décembre 2018, Audrey Boctor est choisie pour agir à titre d’Amicus Curiae auprès de la Cour suprême du Canada. Avec le professeur Daniel Jutras, elle est appelée à offrir sa vision sur la norme de contrôle applicable en droit administratif canadien.

La juge Boctor a été la présidente de la division du Québec de l’Association du Barreau canadien (ABC). Elle a siégé aux conseils d’administration de l’ABC national et de l’Association canadienne des libertés civiles.

La magistrate a enseigné le droit de la procédure civile à l’Université McGill et à l’Université de Montréal. Elle a été nommée fellow de l’American College of Trial Lawyers, composé des meilleurs avocats plaidants des États-Unis et du Canada.

Distinguée à de nombreuses reprises, la juge Boctor a reçu le prix allié/alliée de la Section de l’alliance de la diversité sexuelle et des genres de l’ABC, ainsi que le Prix Jules-Deschênes récompensant son implication et sa contribution exceptionnelles.

C’est en juin 2024 qu’Audrey Boctor a été nommée juge de la Cour supérieure, un poste qu'elle quitte un peu plus de deux ans après sa nomination.

Audrey Boctor est diplômée en droit civil et en common law de la faculté de droit de l’Université McGill. Elle détient aussi un diplôme de premier cycle de l’Université Western.