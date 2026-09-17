Il gagne plus de 20 millions par année, et part quand même!

Il touchait 20 millions de dollars par an dans un cabinet américain. Il passe quand même chez un concurrent, qui ne lui offre pas un sou de plus…



Michael Aiello - source : Weil Gotshal

Michael Aiello gagnait plus de 20 millions de dollars américains par année. Associé le mieux payé de Weil Gotshal & Manges, et plus gros générateur de revenus du cabinet.

Il s'en va.

Direction Cravath, Swaine & Moore, avec cinq associés, rapporte le Wall Street Journal. Le nouveau cabinet prévoit lui verser à peu près la même chose. Pas davantage.

Ce n'est donc pas l'argent. Weil veut grossir et s'étendre à de nouveaux secteurs, une stratégie qu'Aiello appuyait mais dont il craignait qu'elle érode la culture d'un cabinet tissé serré — alors que Cravath, lui, refuse la course à la taille pour rester une boutique de fusions-acquisitions et de litige.

Il y a un mois, il déjeunait avec Faiza Saeed, patronne de Cravath et amie de longue date. Un dîner de routine, où ils ont accroché sur sa vision du cabinet, selon le WSJ.

Aiello, 57 ans, présidait la pratique corporative de Weil : plus de 600 avocats. Il pesait sur les orientations du cabinet depuis près de vingt ans. À son tableau de chasse, la défense de Disney contre l'OPA hostile de Comcast et la fusion à 130 milliards de Dow Chemical et DuPont.

Le choix de Cravath étonne. Fondé en 1819, le cabinet a longtemps refusé de toucher à son lockstep, une échelle rigide fondée sur l'ancienneté : les associés les plus anciens y touchent environ trois fois ce que gagnent les nouveaux.

Le système lui a coûté ses vedettes, faute de pouvoir suivre les cabinets qui offraient des millions de plus. En 2021, Cravath a cédé un peu de terrain : 15 % des profits vont désormais aux meilleurs performeurs.

Le marché américain explique le reste. Il ne croît plus beaucoup, le travail se concentre dans une poignée de cabinets d'élite, retenir les talents et les clients devient plus difficile, et l'intelligence artificielle menace une part du travail. Les transferts d'associés vedettes se multiplient à un rythme inédit.

Weil a réagi par un communiqué laconique, évoquant une « plateforme plus petite » (traduction libre).

Une comparaison avec le Québec serait hasardeuse : la rémunération des associés des grands cabinets d'ici n'est pas rendue publique. Ce qu'on sait, c'est ce que gagne l'ensemble de la profession — plus de la moitié des avocats québécois facturaient 150 $ l'heure ou moins au dernier Barreau-mètre. Un autre monde, et une autre mesure.

Reste la question que pose le recruteur Robert Kinney, qui travaille pour Weil : « Peuvent-ils compenser la perte de Mike? Ou est-ce qu'on vient de leur retirer les menottes? »