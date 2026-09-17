Trois ans après, la procédure simplifiée a droit à son mode d'emploi

Deux barreaux de section publient un guide en questions-réponses sur les articles 535.1 à 535.15 C.p.c. Un juge coordonnateur de la Cour du Québec y a collaboré.

Le Barreau de Laval et le Barreau des Laurentides-Lanaudière ont diffusé lundi un Guide pratique concernant les règles applicables à la procédure simplifiée particulière au recouvrement de certaines créances. Il couvre les articles 535.1 à 535.15 du Code de procédure civile, article par article, sous forme de questions-réponses.



Jean-Philippe Desabrais - source : PFD

Le document a été préparé en collaboration avec le CAIJ et avec l'honorable Pierre Cliche, juge coordonnateur de la Chambre civile à la Cour du Québec pour la région de coordination Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle. Il sera aussi versé prochainement sur la plateforme du CAIJ.

La procédure visée n'a rien d'une nouveauté. Elle est en vigueur depuis le 30 juin 2023, portée par la Loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice, et s'applique aux demandes dont la valeur est inférieure à 100 000 $, intérêts non compris. Elle impose des formulaires obligatoires, écarte le protocole de l'instance et permet de trancher certains dossiers sur le vu du dossier, sans audience.

Mylène Éthier - source : LinkedIn

Qu'un guide paraîsse trois ans après l'entrée en vigueur en dit long sur le rodage. Dès l'automne 2023, la Cour du Québec avait dû publier un avis à la profession pour rappeler que des demandes introductives et des avis mal déposés déréglaient le système automatisé de progression des dossiers — et provoquaient des délais « hors du contrôle de la Cour ».

Le Barreau du Québec avait pour sa part mis des aide-mémoires et un organigramme à la disposition de ses membres dès les premiers mois.

Les deux barreaux de section remercient quatre avocats pour leur contribution : Jean-Philippe Desabrais, Marie-Pier Dussault-Picard, Mylène Éthier et Sabrina Saint-Louis.