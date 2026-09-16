La Cour d'appel siège, mais les rues seront fermées

Les Mondiaux de cyclisme bloquent le Vieux-Montréal les 21 et 22 septembre. Les audiences sont maintenues, les accès piétons aussi.



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La Cour d'appel du Québec prévient les avocats et les parties : plusieurs rues du Vieux-Montréal, dont la rue Notre-Dame Est, seront fermées à la circulation automobile entre 7 h et 18 h les lundi 21 et mardi 22 septembre. Certains accès à l'autoroute Ville-Marie seront aussi touchés.

En cause : les Championnats du monde route UCI, présentés à Montréal du 19 au 27 septembre.

Les audiences se tiendront comme prévu et les accès piétons à l'édifice Ernest-Cormier sont maintenus. La Cour invite les avocats et les parties à privilégier le transport en commun : les stations Champ-de-Mars et Place-d'Armes restent accessibles.

Un détail que l'avis ne dit pas : la Ville de Montréal situe les entraves dans le Vieux-Montréal du 19 au 22 septembre. Ceux qui ont affaire au quartier dès le week-end précédent devraient donc consulter la carte dynamique des entraves, et non l'avis de la Cour, qui ne couvre que ses deux jours d'audience.