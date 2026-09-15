Décès d’une avocate et entrepreneuse

Une figure de la communauté des affaires de l’Outaouais est décédée. Qui était-elle?

L’avocate de formation Nicole Moreault s’est éteinte à l’âge de 84 ans.

Nicole Moreault - source : Arbor

Elle était diplômée de la faculté de droit de l'Université d’Ottawa.

Admise au Barreau en 1968, elle relève un défi entrepreneurial sept ans plus tard en faisant l'acquisition de l'agence de voyages Guertin à Gatineau.

L’aventure tourne au succès. Nicole Moreault devient une figure marquante de la communauté d’affaires de l’Outaouais.

Nicole Moreault est nommée présidente de l'Association des agences de voyages du Québec (ACTA-Québec).

C'est sous sa présidence qu’ACTA-Québec a dénoncé les agences de voyage qui ne respectaient pas le règlement de l'Office de la protection du consommateur (OPC) concernant la publicité des forfaits-voyages dans les médias. Le règlement venait d'être modifié pour que la publicité précise toutes les sommes à payer en plus du prix annoncé.

Nicole Moreault a aussi été la présidente de l'Association canadienne des associations touristiques. À ce titre, elle a présidé le jury des Grands prix du tourisme québécois.

L’avocate de formation s’était aussi lancée en politique. En 1988, Nicole Moreault avait brigué la circonscription fédérale de Hull-Aylmer sous la bannière du Parti conservateur. Elle avait obtenu 32 % des votes, mais elle avait été défaite par le libéral Gilles Rocheleau.

Son engagement dans la communauté avait ensuite été reconnu quand elle avait été nommée commissaire à la Commission de la capitale nationale en mars 1991.

« Femme rayonnante, épicurienne et enjouée, Nicole aimait profondément voyager et, plus que tout, recevoir sa famille et ses amis autour d'un bon repas », salue la famille de la défunte, dans l’avis de décès.

Nicole Moreault laisse dans le deuil ses deux enfants et ses cinq petits-enfants.