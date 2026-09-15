De Norton Rose à…

Une avocate en droit du travail change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Amélie Guillemette - source : LinkedIn

Après huit années chez Norton Rose, Me Amélie Guillemette entame une nouvelle étape de sa carrière en rejoignant Equalis à titre d’avocate enquêtrice.

« Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe de Norton Rose Fulbright de m’avoir accompagnée à travers plusieurs étapes importantes de ma carrière », souligne-t-elle.

Avant d’entreprendre sa carrière d’avocate, elle a travaillé comme étudiante en droit à la CDPQ Infra, à la Banque Laurentienne et auprès d’Éducaloi.

Elle a été membre du comité exécutif de la section étudiante de l’Association du Barreau canadien, Division du Québec, et représentante de cette même association au sein de sa faculté de droit.

Me Guillemette a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2019.