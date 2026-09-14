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Une figure du droit public honorée par le Barreau

Une figure du droit public honorée par le Barreau
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-15 07:00:00

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Le Barreau remet sa plus haute distinction à une figure marquante du droit public québécois.


René Dussault - source : LinkedIn Barreau de Québec

À l’occasion de la rentrée judiciaire 2026, le Barreau de Québec a remis vendredi dernier sa plus haute distinction à l’honorable René Dussault.

Professeur et auteur, René Dussault s’est notamment illustré par son importante contribution à la formation juridique universitaire. Il a signé et cosigné de nombreuses publications, dont le Traité de droit administratif, ouvrage de référence en droit public.

René Dussault a également joué un rôle important dans l’organisation et la réglementation des professions au Québec. Il a notamment coordonné la rédaction du Code des professions et de 21 projets de loi régissant les professions d’exercice exclusif. Il a ensuite présidé pendant quatre ans l’Office des professions du Québec, créé en 1973.


Au tournant des années 1980, il devient sous-ministre de la Justice. À ce titre, il contribue notamment à renforcer la place des avocates, avocats et notaires de l’État et à valoriser leur rôle au sein de l’administration publique.

Son parcours le mènera ensuite à la Cour d’appel du Québec, où il siégera pendant près de 20 ans. René Dussault a également coprésidé la Commission royale sur les peuples autochtones.

Au cours de sa carrière, il a reçu plusieurs distinctions, dont la médaille du Barreau du Québec en 1987, la médaille Vanier de l’Institut d’administration publique du Canada en 1998, le prix des Assises de l’Association du Barreau canadien en 2001 et la médaille du Conseil des tribunaux administratifs en 2006.

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