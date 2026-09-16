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De Langlois à…

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Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-16 08:30:05

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Une avocate quitte la pratique privée pour se joindre à un groupe canadien actif dans les secteurs du tourisme et du voyage. De qui s’agit-il?


Marie-Claude de Grandpré - source : Langlois

Me Marie-Claude de Grandpré se joint à Transat inc. à titre de conseillère juridique principale.

Après 14 années de pratique privée au sein de cabinets montréalais, elle met désormais son expérience en litige au service de l’entreprise.

Au cours de sa carrière, Me de Grandpré a notamment développé une expertise en droit des assurances, en responsabilité civile et professionnelle ainsi qu’en droit de la construction. Elle a également plaidé régulièrement devant les tribunaux.


Dans ses nouvelles fonctions, elle entend mettre cette expérience à profit dans un rôle de conseil juridique stratégique auprès de Transat.

Auparavant, Me de Grandpré a notamment exercé chez Gilbert Simard Tremblay, Yulex et Clyde & Co.

Elle est titulaire d’un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université de Montréal ainsi que d’une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa. Elle a également effectué une session d’études à la faculté de droit de l’Université de Montpellier I, en France.

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