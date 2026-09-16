Des juristes juifs pressent le Barreau de l'Ontario

La Canadian Jewish Law Association reproche au Barreau de l'Ontario de ne pas agir assez vite dans le dossier de l'antisémitisme à l'Université métropolitaine de Toronto.



Joseph Neuberger - source : Neuberger & Partners

« Le LSO ne prend pas cette question assez au sérieux » (traduction libre), a déclaré son président, Me Joseph Neuberger, du cabinet Neuberger & Partners, au Law Times. Il réclame des changements immédiats plutôt que de nouvelles études.

L'association demande une surveillance réglementaire et gouvernementale des changements apportés à la Lincoln Alexander School of Law, pour s'assurer que ses diplômés ne perpétuent pas les préjudices constatés.

Le rapport à l'origine du débat a été commandé par l'université en novembre 2025 et publié le 14 août. Signé par la juge Benotto, il conclut notamment que les politiques existantes de l'établissement n'ont pas été appliquées de façon cohérente, et recommande l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste.

L'université a confié à Bob Rae la présidence d'un groupe de travail chargé de mettre en œuvre les conclusions.

Shalini Konanur - source : Law Society Ontario

Le 10 septembre, la bâtonnière du Barreau de l'Ontario,, a qualifié les expériences décrites dans le rapport de « profondément préoccupantes » et estimé qu'elles « doivent être prises au sérieux ». Mais l'ordre attendra que l'université ait terminé sa propre révision avant d'examiner ses responsabilités à l'égard de la faculté.







Une motion réclamant le retrait de l'agrément de la faculté avait auparavant été déclarée irrecevable par le Barreau, pour dépôt hors délai à l'assemblée générale annuelle.

Le débat n'est pas étranger au Québec. Une action collective alléguant que McGill n'a pas protégé ses étudiants juifs a été autorisée en août par la Cour supérieure. Et dès décembre 2023, plus de 80 cabinets canadiens écrivaient aux doyens des facultés de droit du pays pour dénoncer la montée de l'antisémitisme sur les campus.

Le Barreau de l'Ontario agrée les facultés dont les diplômés accèdent à la profession. C'est ce pouvoir-là que l'association voudrait lui voir exercer.