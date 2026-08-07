Antisémitisme allégué : une action collective autorisée contre l’Université McGill

La demande d’action collective avait été déposée par un étudiant juif contre McGill. Les avocats?



Ce campement propalestinien était installé sur le campus de l'Université McGill en avril 202 - source : Radio-Canada - La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Un juge de la Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective intentée par des étudiants juifs de l’Université McGill. Ces derniers affirment que l’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre l’antisémitisme sur le campus.

La plainte allègue que des étudiants juifs ont été victimes d’activités, de discours, de harcèlement et même d’agressions antisémites et antisionistes au cours d’une série de manifestations qui ont commencé après le 7 octobre 2023 en lien avec le conflit international entre Israël et la Palestine. Les étudiants réclament 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs ainsi qu’un remboursement partiel de leurs droits de scolarité, au motif que l’Université aurait manqué à son obligation de les protéger contre la discrimination.

La juge Dominique Poulin estime que l’affaire remplit les critères nécessaires pour être examinée, tout en précisant que l’autorisation d’un recours collectif ne constitue pas un jugement sur le fond de l’affaire.

Mark Meland, Margo Siminovitch, Tina Silverstein et Matthew Meland - sources : Clearway et LinkedIn

L’organisation de défense des droits des Juifs B’nai Brith a salué cette décision, la qualifiant de première étape importante vers la reconnaissance du vécu des étudiants juifs et vers la garantie de la responsabilité et du changement. Dans un communiqué, l’Université McGill a déclaré qu’elle dénonçait toutes les formes d’antisémitisme et de haine envers les les juifs, et a réaffirmé son engagement à prévenir et à lutter contre la discrimination.

Les avocats des parties (ajoutés par Droit-inc)

La partie demanderesse : David Cobrin

Mes Mark Meland, Margo Siminovitch, Tina Silverstein et Matthew Meland du cabinet Fishman Flanz Meland Paquin.

La partie défenderesse : Université McGill