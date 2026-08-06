Ça bouge de bureaux en bureaux!

De nouveaux défis pour plusieurs juristes cet été. Où poursuivent-ils leur parcours professionnel?

Langlois

William Deneault-Rouillard - source : Langlois

Me William Deneault-Rouillard se joint au cabinet Langlois après avoir occupé le poste de conseiller juridique chez Alto.

Sa pratique est axée sur les technologies, la protection des renseignements personnels, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les contrats commerciaux, le commerce et le marketing électroniques, ainsi que les exigences relatives à la langue française.

Il conseille des entreprises de toutes tailles, des jeunes pousses aux multinationales, en proposant des solutions adaptées à leurs réalités commerciales, opérationnelles et technologiques.

Benoît Ethier et Juliette Pouliot - source : LinkedIn



Mes Benoît Ethier et Juliette Pouliot rejoignent le cabinet après avoir été assermentés et intègrent le groupe de pratique Litiges et différends.

Me Ethier a travaillé comme étudiant en droit au Secrétariat du Conseil du trésor. Il est diplômé en droit de l’Université Laval.

Me Pouliot a pour sa part occupé le poste de greffière adjointe au palais de justice. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.





Les Franchises Chico

Caroline Guay - source : LinkedIn

Après avoir été directrice des affaires juridiques chez Intact pendant plus de deux ans, Me Caroline Guay rejoint la Boutique d’animaux Chico à titre de cheffe des affaires juridiques.

« Ce défi me ramène au cœur de mes forces, me permettant de mettre à profit mes 24 ans d'expérience en commerce de détail et mes 20 ans en franchisage pour propulser la croissance de Chico au Québec », déclare-t-elle sur LinkedIn.

Élisabeth Maranda - source : LinkedIn

Après avoir complété son stage du Barreau au sein du cabinet, Me Élisabeth Maranda amorce officiellement sa carrière chez RPGL Avocats.

Elle axe sa pratique en droit immobilier et de la construction ainsi qu’en droit des contrats et de la responsabilité civile. Elle est diplômée de l’Université d’Ottawa.

Zone Santé Sécurité au Travail

Carolane Pétrin - source : LinkedIn

Me Carolane Pétrin rejoint Zone Santé Sécurité au Travail, une firme spécialisée en services de santé et sécurité au travail. Elle exerçait auparavant chez Morency.

Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.