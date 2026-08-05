Une avocate en droit des affaires

Une avocate change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?



Kimberly Vesco - source : LinkedIn

Forte d’une expérience en droit transactionnel, Me Kimberly Vesco se joint à Lavery à titre d’avocate en droit des affaires.

Elle accompagne des entreprises dans leurs opérations commerciales et les conseille notamment en matière de fusions et acquisitions, de droit des sociétés et de contrats commerciaux.

Avant de se joindre à Lavery, Me Vesco a exercé chez Chalati Avocat, où elle a développé une pratique axée sur les transactions commerciales, les fusions et acquisitions, le droit des sociétés ainsi que les enjeux liés aux organismes sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance.

Au cours de son parcours universitaire, Me Vesco s’est démarquée par son leadership et son engagement auprès de la communauté juridique.

Elle a notamment participé à des initiatives pro bono et à des cliniques juridiques, en plus d’avoir dirigé l’équipe de l’Université de Montréal lors de la McGill Model United Nations Assembly (McMUN).

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et diplômée de l’École du Barreau, Me Vesco poursuit actuellement un Juris Doctor en common law nord-américaine à l’Université de Montréal.