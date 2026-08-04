De Davies à l'IA : deux avocats lèvent 1,5 M$ pour remplacer la réceptionniste

Ils montaient des dossiers de M&A dans l'un des cabinets les plus prestigieux. Ils vendent aujourd'hui un agent conversationnel — et viennent d'encaisser 1,5 million.



Marc Obeid - source : Acet

Deux anciens du groupe Droit des sociétés de Davies Ward Phillips & Vineberg, Marc Obeid et Jérôme D. Cauvier, ont bouclé cette semaine un financement de préamorçage de 1,5 million de dollars canadiens pour leur jeune pousse montréalaise Walaw, qui développe un réceptionniste alimenté par l'intelligence artificielle destiné aux cliniques de santé et de mieux-être.

La ronde est menée par Telegraph Ventures, avec la participation du Fonds Impulsion — une initiative du gouvernement du Québec gérée par Investissement Québec —, de Mistral Venture Partners et de plusieurs investisseurs et anges stratégiques. Varun Dalal, associé général chez Telegraph Ventures, se joint au conseil d'administration.

Marc Obeid agit comme cofondateur et PDG, Jérôme D. Cauvier comme chef des opérations. Le troisième cofondateur, Lysandro Carioca Braga, complète le trio. Les deux juristes se sont formés au même endroit : la pratique corporative de Davies, où Me Cauvier a notamment œuvré sur des transactions de capital de risque et de capital de croissance — soit exactement le type de ronde qu'il vient de négocier de l'autre côté de la table.

Ce n'est pas la première entreprise que Marc Obeid met sur pied. Droit-inc l'avait rencontré en 2020, alors qu'il était étudiant à l'Université de Montréal : avec Mariya Voloshyn et Andrew Galliano, il avait transformé le Garage Légal — une clinique juridique née dans le cadre d'un cours du baccalauréat en droit, chapeautée à sa création par le professeur Stéphane Rousseau — en organisme sans but lucratif. Six ans plus tard, le réflexe entrepreneurial n'a pas changé de nature, seulement de secteur.

Une idée née à la maison

L'origine du produit n'a rien de juridique. « L'idée vient de la conjointe de Marc Obeid, professionnelle du domaine de la santé à même de constater les nombreux enjeux vécus par les cliniques en lien avec la gestion de la clientèle », rapporte La Presse. Le constat : « Beaucoup d'appels manqués, beaucoup de temps d'attente, des appels ou des rappels qui ne sont pas effectués ou qui le sont, mais pas en temps opportun », résume le PDG au quotidien, le tout aggravé par une pénurie de main-d'œuvre chronique dans le secteur.

Jérôme D. Cauvier - source : LinkedIn

L'agent de Walaw prend l'appel lorsque la réceptionniste est occupée ou que la clinique est fermée. Il peut réserver, annuler ou reprogrammer un rendez-vous, puis génère un billet en ligne résumant la demande, qu'un humain doit ensuite approuver.

Les fondateurs ont validé le marché avant de solliciter des capitaux. Ils ont sondé un petit réseau de cliniques des enseignes Clinik Collectif Santé et NXT Generation Physio, qui ont adopté un simple prototype quelques mois après l'incorporation de l'entreprise en 2025, rapporte La Presse.

Ce séquençage a changé la nature du pitch. « Le pitch n'était pas : "S'il te plaît, donne-moi de l'argent et je vais te prouver qu'il y a un marché", insiste Marc Obeid. Mais : "Voilà, il y a un marché maintenant, donne-moi de l'argent parce que je veux aller en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, aux États-Unis." »









Plus de 70 cliniques, quatre provinces

Les agents de Walaw sont aujourd'hui déployés dans plus de 70 cliniques au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. L'entreprise affirme avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 56,6 % au deuxième trimestre de 2026 par rapport au trimestre précédent, et avoir plus que doublé (+102,3 %) son revenu annuel de 2025. Ses clients constateraient une hausse de revenus de plus de 15 % et un allègement de la charge administrative de plus de 30 %.

Walaw figure aussi au palmarès des 100 meilleures jeunes pousses en IA et en technologie au Canada, un classement établi en collaboration avec Scale AI et Mila.

Le nom, tiré de l'argot libanais, se prononce « wa-LAO » et signifie « vous êtes le bienvenu, ça me fait plaisir ». Le père de Marc Obeid est originaire du Liban.

Le téléphone d'abord, la plateforme ensuite

Le nouveau capital servira à étendre le déploiement à l'échelle nationale et à embaucher en ingénierie IA et en commercialisation. À plus long terme, l'entreprise développe une plateforme complète de gestion des patients visant à orchestrer l'ensemble des interactions et des flux de travail des cliniques paramédicales.

Le marché mondial de l'IA pour l'engagement des patients devrait dépasser les 120 milliards de dollars américains d'ici 2034.