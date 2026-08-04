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Diversité ethnoculturelle : des inégalités qui persistent

Diversité ethnoculturelle : des inégalités qui persistent
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-04 12:00:22

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Le Barreau du Québec dévoile les résultats de son sondage sur la diversité ethnoculturelle.

Dans le cadre de son Plan d'action en matière d'égalité et d'équité, le Barreau du Québec a sondé ses membres s'identifiant à un ou plusieurs groupes ethnoculturels afin de mieux comprendre les défis qu'ils rencontrent dans leur parcours professionnel. Les résultats mettent en lumière des obstacles persistants liés à la représentativité, à l'inclusion et à la discrimination.

Le principal défi d'accès à la profession demeure le manque de modèles auxquels s'identifier, cité par 50 % des personnes répondantes. Le manque de diversité au sein du corps professoral, à l'École du Barreau, ainsi que dans les milieux de stage et les réseaux professionnels figure également parmi les principaux enjeux.

Au cours des cinq dernières années, 64 % des répondantes et répondants disent avoir vécu au moins un incident attribué à leur origine ethnoculturelle. Les situations les plus fréquentes sont les remarques fondées sur des préjugés, les blagues discriminatoires et le fait d'être ignoré ou traité avec indifférence.


Les personnes sondées estiment également que les avocates et avocats issus de groupes ethnoculturels n'ont pas accès aux mêmes possibilités professionnelles que leurs pairs, notamment en matière d'emploi et d'accès à la magistrature. La majorité connaît peu les ressources offertes par le Barreau pour lutter contre la discrimination et le harcèlement.

Le Barreau donnera suite à ces constats dans le cadre de ses Plans équité annuels. Parmi les mesures jugées prioritaires figurent le renforcement du soutien aux personnes victimes de discrimination ainsi que des outils favorisant le développement de la clientèle et la progression de carrière des avocates et avocats issus de groupes ethnoculturels.

Pour en savoir plus, consultez le rapport complet.

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1 commentaire
  1. il y a un jour
    On aurait pu prédire ce résultat à la vue du questionnaire
    Woke un jour, woke toujours...
    Répondre
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