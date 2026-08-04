Décès d’un ex-avocat inspirant

Un ancien avocat au parcours exceptionnel est décédé, 40 ans après avoir été presque déclaré mort. Qui était-il?

L’avocat de formation Alexandre Poce s’est éteint à l’âge de 55 ans.

Alexandre Poce - source : Ville de Blainville

Il est devenu tétraplégique à l'âge de 16 ans, à la suite d'un grave accident de hockey.

Alexandre Poce avait pourtant repoussé bien des limites en devenant avocat et en réalisant plusieurs rêves professionnels, tout en s’impliquant dans sa communauté.

Après son accident, les médecins n’avaient accordé que deux semaines à vivre au jeune homme. C’était il y a presque 40 ans…

Privé de l’usage de ses membres, Alexandre Poce a repris ses études dès l'année suivant son accident. Il achève son secondaire, puis le cégep et entre à l’université. Il se donne alors comme objectif de compléter ses études de droit avant d'avoir 30 ans. Il y parvient à l'âge de 28 ans.

Me Poce pratique le droit durant quelques années, avant de se tourner vers d’autres projets, notamment en décrochant un MBA.

L'avocat devient directeur général de la Fondation sur la recherche sur la moelle épinière, dont la mission est de recueillir des sommes d'argent pour la poursuite de travaux scientifiques menant à la découverte d'une cure régénératrice des tissus nerveux de la moelle épinière.

Alexandre Poce avait accueilli l'acteur Christopher Reeve à Montréal en mai 2001. L’interprète de Superman était lui-même devenu tétraplégique à la suite d'un accident d’équitation.

Me Poce est retourné à la pratique du droit fin 2011, au sein du cabinet Alepin Gauthier, concentrant sa pratique dans les accidents de travail, de la route et la responsabilité médicale.

Alexandre Poce a été conseiller municipal de la Ville de Blainville, pour le quartier d’Alençon, de 2013 à 2017. Dans cette fonction, il a œuvré à sensibiliser la communauté à l’importance d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap.

La Ville de Blainville dit pleurer « un de ses citoyens les plus inspirants ». La municipalité a décidé de mettre son drapeau en berne « afin de souligner son départ et de rendre hommage à son courage et à son engagement envers la communauté ».

En 2024, Alexandre Poce a été conseiller en affaires réglementaires, institutionnelles et environnementales chez Québecor.

Auteur et conférencier, Alexandre Poce aimait partager ce qu'il appelait l'Attitude Poce, axée sur la persévérance, la confiance, la détermination et la portée des projets de vie.

« Alexandre laisse le souvenir d’un homme d’exception, reconnu pour sa détermination, son intelligence, sa générosité, son sens de l’humour et son profond désir de faire une différence dans la vie des autres », salue la famille dans l’avis de décès.

« Son plus grand héritage ne réside toutefois ni dans ses diplômes, ni dans ses réalisations, mais dans l’espoir qu’il a semé autour de lui. Par son parcours, il a démontré que les limites ne définissent jamais une personne, que les rêves demeurent toujours possibles et que la plus grande force réside souvent dans la façon de choisir d’aimer la vie malgré les épreuves. »

Alexandre Poce avait laissé un message posthume, remerciant celles qui ont été plus que des soignantes pour lui: « vous avez été des piliers, des complices, des amies et, à votre façon, une véritable famille ».

Alexandre Poce laisse dans le deuil son père, sa sœur et ses deux nièces.